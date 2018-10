Realizan adecuaciones viales en los alrededores del CUCSH

Los alrededores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) ya cuentan con adecuaciones de infraestructura vial para mejorar el paso seguro de los transeúntes, sobre todo los estudiantes que diariamente caminan por la zona.

Luego de que una estudiante falleciera atropellada por un camión del transporte público en la zona, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se comprometió a que en 15 días habría cambios para mejorar la seguridad vial en todo el polígono estudiantil, como parte del cumplimiento del pliego petitorio que le entregó la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

En un recorrido realizado ayer por la mañana, se observaron semáforos nuevos y balizamiento en calles como Guanajuato, Mariano Bárcenas y Avenida De los Maestros.

Una de las novedades es un semáforo peatonal con pulsador, el cual está ubicado en la entrada a la escuela de inglés, Proulex, donde también se pintó un paso peatonal.

Ese semáforo, comentó un trabajador de la Secretaría de Movilidad (Semov) que se encontraba en sitio, permite que las personas que quieran atravesar la calle de Guanajuato pulsen un botón para que después de entre 15 y 25 segundos cambie la luz de verde a rojo.

Hay semáforo, pero se arriesgan

Mientras nadie apriete el botón, el semáforo permanecerá en verde para continuar con la fluidez del tráfico.

A pesar de tener esta nueva infraestructura, algunos peatones cruzaban la calle “toreando” los carros y camiones del transporte público.

En el cruce de la calle Mariano Bárcenas y Avenida De los Maestros se encontró a técnicos que instalaban semáforos peatonales y auditivos a las estructuras ya existentes.

Además, la zona cuenta con presencia de agentes viales en diversos puntos como la calle Guanajuato, en la glorieta y en el cruce con Mariano Bárcenas, además del punto entre Avenida De los Maestros y Mariano Bárcenas.

Una agente de Movilidad agiliza el tráfico en Mariano Bárcenas. EL INFORMADOR / F. ATILANO

Esperan que automovilistas los respeten

El cruce de la calle Mariano Bárcenas y Avenida De los Maestros, justo a espaldas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y frente al Acuario Michin, es muy utilizado por alumnos del centro que toman o bajan del camión en ese lugar.

Para Martha Moreno, estudiante del Proulex, la instalación de los semáforos es una buena medida.

Sofía Medina, de la carrera de Derecho, aseguró que han sido benéficos los cambios; sin embargo, espera que los automovilistas sí respeten todas las adecuaciones.

“Las agentes de tránsito ya tienen aquí una semana, está bien vigilado, pero cuando no están ellas, los carros no respetan y se dan la vuelta donde no deben”.

Las agentes viales están desde las 6:30 hasta las 22:30 horas en los diversos cruces de la zona.

La petición de la FEU a la autoridad estatal

Tras el fallecimiento de una alumna el 8 de octubre, más de 15 mil estudiantes de preparatorias y universitarios de la UdeG se manifestaron en las calles de la ciudad para denunciar actos de violencia e inseguridad vial en los alrededores de los planteles, luego del fallecimiento de la estudiante de Relaciones Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

La joven murió en la calle Mariano Bárcenas, casi al cruce con Avenida De los Maestros.

Ese día se reunieron con el gobernador, a quien la Federación de Estudiantes Universitarios entregó un pliego petitorio en el que se exigía que se aplique el programa Sendero Seguro, que se asigne presupuesto a este tipo de medidas, indemnizar a las familias de la joven y de otra que falleció en un hecho violento, además de las adecuaciones viales en alrededores del CUCSH.

Entre enero y septiembre de 2018 han fallecido 36 personas en percances en los que participaron unidades de transporte público que circulan en el Área Metropolitana de Guadalajara. En comparación, en el año pasado se documentaron 35 defunciones por causas similares.