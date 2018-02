Reabren cinco módulos de seguridad en el centro tapatío

La Policía de Guadalajara reabrió cinco de los módulos de seguridad que se encontraban en condiciones de abandono, de los de tipo semifijo, que se habían habilitado entre 2010 y 2011 en distintas zonas del centro tapatío, informó el comisario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco.

Los que se reabrieron fueron los de Calzada Independencia y avenida Juárez, 16 de Septiembre y calzada del Campesino, Chapultepec y Vallarta, Andrés Terán y Herrera y Cairo y el de la plaza del Expiatorio.

“Esto forma parte de un programa de reapertura escalonada de módulos aunados a los que ya tenemos y la utilidad que se les está dando es la de vigilancia fija en algunos espacios en el municipio de Guadalajara”. No especificó cuándo se abrirá el resto ni cuáles se reubicarán.

EL INFORMADOR publicó la semana pasada que, según una respuesta de transparencia, 17 de los 52 módulos de seguridad tapatíos no operaban. El comisario justificó que ello se debió a la dinámica de atención de la dependencia.

“La estrategia de la Comisaría de Guadalajara constantemente tiene modificaciones de acuerdo con las necesidades y con la finalidad de eficientar tanto el recurso humano como el material, entonces se reorganizaron”. El fin de los módulos es tener cercanía con la ciudadana y atención inmediata.

El puesto de la Comisaría afuera del Templo Expiatorio. EL INFORMADOR/F. Jaramillo

Evaluarán reapertura y ubicación de los módulos de seguridad

Si hay baja incidencia en algunos puntos, pues no hay necesidad de mantenernos

Los módulos de seguridad de la Policía de Guadalajara tienen como fin contar con una mayor capacidad de respuesta ante las emergencias así como inhibir la delincuencia. Sin embargo, el mapa delictivo cambia constantemente, por lo que pueden cerrarse o reubicarse algunos, justificó el comisario tapatío, Juan Bosco Pacheco.

“Si hay baja incidencia en algunos puntos, pues no hay necesidad de mantenernos en ese lugar, o porque no hay mucha afluencia de personas, no hay mucha conveniencia. Lo que se busca en todo momento es eficientar el recurso humano y material. Si los módulos representan un espacio de acercamiento al ciudadano y es positivo por supuesto que deben funcionar”.

De 52 módulos fijos y semifijos, hasta este martes, 17 no operaban por dichas razones. Sin embargo se reabrieron cinco de ellos en la zona centro; de los 12 restantes, recién se evaluará la posibilidad de volverlos a abrir o reubicarlos.

“Si representan funcionalidad y son un espacio de proximidad con el ciudadano pues tendremos que hacer los ajustes para darles cobertura, a final de cuentas nos debemos a la ciudadanía y si eso representa una percepción de seguridad sin duda estaremos pendientes de darles salida”, agregó.

La apertura, dijo, será escalonada. “Iniciaremos a la brevedad la reapertura de los que sean funcionales y los que nos representen un beneficio y acercamiento con los ciudadanos. En su momento se les hará saber cuáles serían”.