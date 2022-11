Quiero estudiar medicina ¿Qué opciones tengo?

Estudiar medicina es un objetivo que muchos quieren alcanzar, por lo que el ingreso se vuelve muy competido. Y es que la carrera de medicina es una de las más demandadas en nuestro país.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2021 había más de 178 mil estudiantes en las escuelas de medicina de México. Sn embargo, es importante mencionar que el nivel de admisión de las universidades públicas es solo del 22.1% por lo que muchos de los aspirantes quedan fuera.

Ante este panorama, debes saber que las escuelas públicas son una excelente opción, pero no la única. Si no alcanzas un lugar en estas instituciones o no te convence su plan de estudios, puedes explorar las universidades privadas.

¿Por qué estudiar medicina en una universidad privada?

Si bien en el país existen universidades públicas de excelente calidad, hay quienes eligen estudiar en una universidad privada por los beneficios que ofrecen, tales como:

Instalaciones de primer nivel

Planes de estudio apegados a lineamientos internacionales

Dobles titulaciones

Becas y beneficios

Si ya te decidiste a estudiar medicina en una universidad privada, asegúrate de que cuente con el reconocimiento de la SEP y te brinde todo lo necesario para tu formación como médico. No olvides que, al final, la mejor universidad es la que se apegue a tus inquietudes y necesidades.

¿Ya conoces la Licenciatura en Medicina de la UVM?

La Universidad del Valle de México no solo se encuentra entre las mejores escuelas privadas. Tiene más de 25 años impartiendo la carrera de medicina e impulsando a los mejores profesionales en México.

Si te preguntas ¿por qué estudiar medicina en la UVM? Sigue leyendo y te lo contamos:

La Escuela de Ciencias de la Salud UVM es la más grande del país entre las instituciones privadas.

entre las instituciones privadas. Cuenta con más de 11 Escuelas de Medicina y más de 21 mil estudiantes

y más de 21 mil estudiantes Los contenidos de la Licenciatura en Medicina están alineados al perfil por Competencias del Médico General Mexicano de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C.

están de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C. Al ser alumno de Medicina en UVM puedes estudiar en el extranjero de forma presencial o en línea.

de forma presencial o en línea. En 2022 UVM firmó una alianza con University of Arizona, por lo que puedes obtener una doble titulación UVM-UA: Bachelor of Science in Public Health: Global Health Emphasis.

Además puedes estudiar tu carrera con una beca, calcula tu porcentaje visitando este enlace.

Estudiar y dedicarte a la medicina es un camino tan arduo como emocionante, por lo que prepararte en una buena universidad es de vital importancia para alcanzar tus objetivos.