Este viernes 23 de agosto se conmemora el Día Nacional del Cocodrilo, "un día para reconocer y proteger a estas criaturas fascinantes que juegan un papel crucial en nuestros ecosistemas", mencionó el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. En este sentido, la fecha representa también la oportunidad de conocer más sobre estos increíbles animales que pueden verse habitando de manera libre en el municipio costero, una escena que causa sorpresa a paseantes, y que se localizan en zonas determinadas.

La temporada de lluvias es una época del año donde los cocodrilos pueden verse con mucha facilidad en Puerto Vallarta. Pero para hacerlo, sin correr el riesgo y llevarse un susto en la playa, existen varios puntos en donde se pueden admirar a estos reptiles semiacuáticos; pero en especial uno llama la atención porque es completamente gratuito para los paseantes y aquí te contamos dónde está y cómo llegar a él.

El 23 de agosto de celebra el Día Nacional del Cocodrilo en México. UNSPLASH/ CANVA/ ESPECIAL

Aquí se pueden ver cocodrilos en Puerto Vallarta

Más allá de los avistamientos fortuitos de cocodrilos que suceden en Puerto Vallarta, sobre todo en tiempo de lluvias. Existe un lugar donde puedes observarlos la mayor parte del año, en su medio ambiente, y aquí te contamos.

Para hacerlo, debes emprender el camino para la playa conocida como Boca de Tomates. Si vienes de Nuevo Vallarta rumbo a Puerto Vallarta, la entrada al sitio se encuentra justo después de pasar el Río Ameca, límite natural entre Nayarit y Jalisco, en la primera curva. Ahí verás una pequeña plaza comercial, cuando pases junto a un Starbucks, deberías tomar la lateral y salir a la derecha, donde se encuentra un banco Santander; hay que hacerlo con precaución, para de nueva cuenta girar a la derecha, al cerrar con una escuela, y seguir derecho por un camino de terracería paralelo a la autopista del aeropuerto aproximadamente un kilómetro y medio, hasta una nueva curva donde se encuentra el lugar para avisar a los cocodrilos.

Pero si vienes del centro de Puerto Vallarta, deberás tomar el camino hacia Nuevo Vallarta, por el Blvd. Francisco Medina Ascencio, hasta que pases el aeropuerto y buscarás la salida luego de rodear la terminal aérea, justo en la misma plaza donde está el Starbucks; ahí, justo en una calle detrás de la cafetería, tendrás que proceder a cruzar el otro sentido de la calle con precaución por el flujo vehicular es fuerte e incorporarte inmediatamente a la lateral derecha hasta el Santander para repetir el camino de la primera opción.

Cuando llegues al sitio, te podrás dar cuenta fácilmente porque los avisos de zona de cocodrilos te harán reconocerlo. En el área no hay un lugar de estacionamiento, por lo que puedes estacionarte en la calle sin problema, el tránsito es muy leve. Una malla ciclónica divide el lugar donde habitan los cocodrilos del camino, pero puedes verlos con facilidad en su medio. El espectáculo es sorprendente. Es importante no alimentarlos y tampoco causarles molestia. Son varias las personas que detienen su camino, antes de llegar a la playa Boca de Tomates, para observar los reptiles, por lo que extrema precauciones con el paso de vehículos, porque algunas personas no se bajan de ellos para observarlos.

No necesitarás absolutamente nada para contemplar a esta magnífica especie, ni tiene un costo; únicamente se te pide tener precaución y mantener algunas medidas que incluyen el no cazar, no alimentar a los animales, no arrojarles objetos, mantener tu distancia y no ingresar a su hábitat.

Será un avistamiento que disfrutarás mucho. Luego de hacerlo, si lo deseas, puedes continuar el camino a la playa.

El Ayuntamiento de Puerto Vallarta , en este día especial, exhorta: "Aprendamos más sobre su importancia y cómo contribuir a su conservación".

