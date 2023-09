Protestan por nulos avances en investigación por jóvenes trans desaparecidas

Familiares de Kenia Pérez Duarte y Karla García Duarte, jóvenes trans desaparecidas en 2020 en Zapopan, así como Jaime Adrián Ramírez, amigo de ellas, se manifestaron este lunes para reclamar los nulos avances en las investigaciones.

"Fiscalía no nos ha dado respuestas"

Las familiares acudieron a la sede de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, en la Calzada Independencia, debido a que este lunes se cumplieron 3 años de la desaparición cuando se dirigían a una fiesta en la colonia Mirador Escondido, cerca de la Mesa Colorada, en Zapopan.

A tres años de los hechos, Ana Lucía Duarte, madre de Kenia, acusó que no hay líneas de investigación concretas ni definidas por parte de las autoridades estatales que lleven a la localización de los tres jóvenes.

“Fiscalía no nos ha dado respuestas, no ha tenido una investigación concreta que nos diga la localización de nuestros hijos. Todo han sido falsas alarmas, todo ha sido falso porque no ha salido nada concreto que se ligue a la desaparición de nuestros hijos. Ni siquiera tienen una línea de investigación que sea cierta”.

En el tiempo transcurrido, la Fiscalía estatal detuvo a una mujer, Yanet Miroslava “F”, quien presuntamente está ligada a la desaparición de los jóvenes. La detención se dio en 2022.

Sin embargo, María de Jesús Solís, madre de Jaime Adrián Ramírez, consideró que no sirve que la mujer esté detenida, reclamó que no estaría relacionada con los hechos.

“Hay una detenida, pero a nosotros una detenida de nada nos sirve porque quitan las líneas de investigación porque han acudido a Fiscalía donde está la detenida y a ver si la detenida habla. No hay relación ni siquiera con la que está detenida”.

María de Jesús recordó que las chicas trans eran amigas de su hijo desde que eran pequeños.

“Eran amigos, vecinos de la infancia y todo. Somos vecinos, vivimos en la misma colonia, Karlita (como le decían), vivía a espaldas de mi casa y desde chiquitos vivían en la misma colonia, en el mismo lugar, entonces por eso se topaban”.

El caso tuvo repercusiones internacionales, ya que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas exigió una investigación urgente debido a que Kenia y Karla son integrantes de la comunidad de la diversidad sexual.

OA