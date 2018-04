Propone Lomelí 10 ejes en el tema de salud

Ampliar la plantilla de médicos, crear una brigada denominada "Ola blanca" que brindará atención en 20 regiones del Estado, acercar los servicios de salud a la población con énfasis en la prevención; la creación de una clínica de atención a las emociones y un hospital regional para Ocotlán, están entre las propuestas en materia de salud de Carlos Lomelí, candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia.

El proyecto integral en materia de salud del aspirante de Morena, lo componen 10 ejes, entre los que se encuentran limpiar las finanzas de la Secretaría de Salud y garantizar a todos los jaliscienses el acceso a los servicios de salud.

Por otra parte, mencionó que de obtener la gubernatura se realizará una radiografía de la Secretaría de Salud, y si encuentran un boquete financiero, tendrán que hacer responsable a quien lo haya ocasionado; garantizó que no habrá impunidad en este tema.

En otro orden de ideas, sobre la despenalización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, Lomelí comentó que este asunto se someterá a referéndum.

"Mi práctica médica me obliga a estar a favor de la vida, como médico, pero este tema, cuando uno se vuelve representante de la ciudadanía, es algo que se tiene que someter a referéndum y que le tenemos que preguntar a la ciudadanía, no es una decisión que deba tomar el gobernador porque no somos dueños de la decisión de cada uno de los jaliscienses".

La propuesta:

Limpiar las finanzas de la Secretaría de Salud.

Prevenir enfermedades con programas de cuidados permanentes en zonas y poblaciones vulnerables.

Garantizar a todos el acceso a los servicios de salud.

Brindar atención con respeto a la dignidad de los pacientes.

Abastecimiento de medicinas en todo el Estado.

Hospitales y clínicas en todo el Estado con atención inmediata y cercana, impulsando la brigada médica "Ola blanca" que visite comunidades de todo el Estado.

Impulsar al personal del sector salud para dar certeza laboral, capacitación y mejorar sus salarios y prestaciones.

Atención especial y eficiente a pacientes con VIH y diabetes.

Creación de la Clínica para la Atención Integral de las Emociones para prevenir depresión, adicciones, suicidios y otros padecimientos.

Impulsar una política intensiva para la donación de órganos.

JA