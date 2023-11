Teresa Ordaz buscó una página de internet en la cual comprar boletos de avión para sus hijas. Sin darse cuenta abrió la primera que le apareció. Ahí encontró una buena oferta y sin pensarlo los adquirió.

“Deposité el dinero, me dieron un número de cuenta por medio de WhatsApp, pero no me mandaron la clave de reservación”.

Se preocupó, por lo que se comunicó con la supuesta aerolínea responsable. Al ver que no obtenía respuesta buscó otros teléfonos de la compañía. Encontró el oficial, en el que le dijeron que no tenía ninguna reservación, pues había marcado a un número falso.

Otro caso es el de Lorena Gálvez, quien gastó en cuatro boletos en una agencia falsa que la contactó por internet.

La familia volaría de Guadalajara a Los Ángeles para pasar la Navidad con la familia.

“Me contactaron por el Facebook. Me dijeron que me ofrecían un paquete y cada boleto me lo daban en cuatro mil pesos de ida y vuelta a Los Ángeles, yo ni los conocía. Lamentablemente caí”, explicó.

Días después, la empresa desapareció.

“Nos comunicamos directamente (a la aerolínea en la que viajarían) y me dijeron que ni siquiera existía mi nombre, no teníamos ninguna reservación y no podían hacer nada porque no los compré directamente”.

Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reconoció que los fraudes en la compra de boletos de avión y paquetes vacacionales vía web van en aumento, aunque la dependencia no precisó el número de quejas documentadas hasta la fecha.

Las autoridades recomendaron a las personas hacer dichos trámites en portales oficiales, pues cuentan con sistemas seguros.

Para viajar con seguridad se recomienda comprar los boletos en los sitios oficiales de las aerolíneas o en agencias de viajes certificadas. EL INFORMADOR/Archivo

Reconoce Profeco más fraudes en boletos de avión

La oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reconoce que los fraudes en la compra de boletos de avión y paquetes vacacionales van en aumento.

“Han acudido a la oficina muchos consumidores para hacer reclamaciones contra aerolíneas, sin embargo al momento de indagar nos damos cuenta o encontramos que la página de origen donde realizaron la operación es una página apócrifa”, reconoció Marco Antonio Romero Nolasco, director de la Oficina de la Defensa del Consumidor de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En estos casos la oficina de la Profeco canaliza a los consumidores a la Fiscalía del Estado para que presenten una denuncia.

“Últimamente y desafortunadamente estamos viendo un incremento, no lo vemos exponencial, pero sí definitivamente se ha estado dando, desafortunadamente nosotros no podemos hacer mucho porque estamos hablando de un delito”, agregó.

El funcionario recomendó a los clientes verificar bien las páginas de Internet de las aerolíneas o empresas vendedoras de paquetes vacacionales que tengan su candado de seguridad y procuren llamar a los teléfonos autorizados de las aerolíneas.

DEFENSA AL CONSUMIDOR

Principales quejas en aerolíneas

En el caso de las aerolíneas las principales quejas tienen que ver con la cancelación de vuelos, movimientos de itinerarios, no respetar el número de maletas, equipaje dañado o robado.

Impunidad en las denuncias

Además de que el proceso de denuncia de fraude es largo y tortuoso, la mayoría de las estafas cometidos en la compra de boletos de avión siguen impunes. Especialistas explicaron que muchos de los casos no se denuncian porque no hay un responsable localizable.

“Sí son muy tardados porque no tenemos a ciencia cierta quién es el responsable de esto, cuando tienes al responsable estamos hablando que de seis meses a dos años ya puedes tener el juicio terminado para la reparación del daño, pero cuando no tenemos al imputado o al delincuente identificado necesitamos irnos por la búsqueda”, explicó José Isabel Pérez Mejía, de Servicios Jurídicos Sariñana Pérez y Asociados.