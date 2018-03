Primer MP especializado en anticorrupción operará en una semana 

La primera agencia de ministerio público especializada en combate a la corrupción podría empezar a operar la próxima semana, informó el zar anticorrupción, Gerardo De la Cruz Tovar, detalló que está en trámite la contratación del personal.

En su solicitud de recursos para iniciar funciones, el fiscal planteó como requerimientos básicos contar con tres agentes de ministerio público especializados, nueve policías investigadores y personal administrativo.

“La integración que se autorizó es un agente de ministerio público, un secretario de agencia, un actuario, un notificador y una secretaria particular para su servidor; esa es la estructura que el Poder Legislativo autorizó. Con esto arrancaríamos con la primera agencia de ministerio público”, detalló.

De la Cruz Tovar descartó que el arranque de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se haya retrasado por la falta de la estructura que debía recibir de la Unidad de Investigación Contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE). Explicó que en su proyecto de trabajo planteó un comienzo de cero, pues desde su experiencia como litigante conocía que la unidad no operaba.

“En el papel esperábamos que viniera cierto personal, sin embargo, en la práctica como litigante conociendo la estructura de la Fiscalía General no teníamos identificada un área de combate a la corrupción que estuviera funcionando como tal, entonces no se generó una expectativa real. Dentro de nuestro programa de trabajo no lo consideramos en realidad, depender de la transferencia que se hiciera del personal”, comentó.

Aunque la ley orgánica de la FGE contempla una unidad de investigación contra la corrupción, en respuesta a una solicitud de información realizada por este medio, la dependencia reportó que no operó y no existe registro del personal asignado o informes de resultados anuales de 2013 a la fecha.

Según las reformas aprobadas para crear el Sistema Anticorrupción del Estado, todos los recursos humanos, materiales y financieros de la unidad de investigación contra la corrupción, debían ser transferidos a la nueva Fiscalía Especializada; pero la unidad no operó y sólo existió en el papel.

Sobre la primera denuncia que recibió, por presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud, el zar anticorrupción señaló que le ha dado seguimiento personalmente e informó que sigue en etapa de investigación preliminar. La nueva Fiscalía Anticorrupción aún no tiene instalaciones asignadas.

NM