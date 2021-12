Presupuesto 2022: Guadalajara presenta tres proyectos de infraestructura

Tres proyectos de infraestructura son los que presentó el Ayuntamiento de Guadalajara que sean incluidos en el Presupuesto de Egresos de Jalisco 2022, obras que tendrían un costo de 320 millones de pesos, un parque lineal al oriente de la ciudad, infraestructura peatonal y sustitución a concreto hidráulico de avenida Hidalgo y Vallarta.

El alcalde tapatío, Pablo Lemus, espera que Gobierno del Estado los apoye con los planes de infraestructura de la ciudad, ya dialogó con el gobernador y espera que con una parte de la bolsa los respalden.

“Lo que se fijó es una bolsa de recursos generales, en materia de infraestructura; es decir, no hay una particularización de las obras a recursos específicos es tener una gran obra de recursos, para en enero próximo poder distribuir los mismos de acuerdo a los proyectos que se han aceptado, en lo particular Guadalajara presentó tres proyectos muy importantes alrededor de 320 millones de pesos, entre los proyectos y propuesta, será una parte de negociación y de dialogo con el gobierno del Estado, el gobernador me ha manifestado su interés de apoyar estos grandes proyectos en el entendido de los recursos son escaso pero que Guadalajara pueda ser beneficiado con alrededor de 220 millones de pesos en materia de infraestructura pública”, acotó.

Lemus detalló sus planes de las obras y renovaciones en la ciudad, que al final los estaría designando la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

“Es una gran bolsa de recursos que se designa a SIOP y ellos distribuyen, hay una gran bolsa de recursos para infraestructura y de ahí se van distribuyendo infraestructura educativa, peatonal, espacio público y más, son dos proyectos significativos que puedo adelantar, el primero un parque lineal Demóstenes, es una barranca que se encuentra muy cerca de la zona de Santa Cecilia, en el cual, lo que hoy es un gran lote baldío en medio de muchas casas, queremos hacerlo una especie de nuevo bosque urbano para Guadalajara; y el segundo de ellos es el fortalecer la peatonalización desde el límite de los dos templos a la antigua Central Camionera, no se trata de peatonalizar por completo, esto impediría el flujo de gente hasta el Centro Histórico, se trata de fortalecer la parte peatonal frente al Agua Azul y todo lo que es la Plaza Juárez, lo que era la antigua biblioteca del Estado, ampliar banquetas, luminarias, superficies de rodamiento”, señaló.

Incluyó también un proyecto de reencarpetamiento de la totalidad de avenida Hidalgo y Vallarta: “Y hay otros proyectos interesantes, como es la sustitución de concreto hidráulico en avenida Hidalgo y Vallarta, son parte de los proyectos que presentamos al gobierno del Estado”, sentenció.

JM