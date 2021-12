Con el fin de proteger el presupuesto de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y en caso de que el Congreso de Jalisco vote esta noche por no aumentar el presupuesto proyectado, el rector general, Ricardo Villanueva, propuso una iniciativa popular para que este sea integrado a la Constitución.

Imagen de la manifestación de hoy miércoles. ESPECIAL /

"Hoy no sé qué pase en la noche, pero si nos atropellan yo quiero invitarlos a que mañana (jueves) iniciemos una iniciativa popular y convoquemos a reunir las firmas suficientes para que la Universidad tenga un presupuesto constitucionalmente autónomo", invitó el rector en la manifestación "Presupuesto justo, por las aulas de nuestros hijxs" en la Plaza Liberación frente al Congreso.

Esto significa que el presupuesto de la UdeG sea un porcentaje establecido en la Constitución Política de los recursos del gobierno del Estado.

"Para no depender de los vaivenes de estos gobernadores que no entienden nada, que no saben el valor de la educación o de estos diputados que están dispuestos a negociar obras para sus municipios a cambio de no apoyar a la Universidad. Deben saberlo: el ejecutivo ha estado dispuesto a que su negociación con otras bancadas sea darles lo que sea a cambio de no darle nada a la UdeG", afirmó.

Destacó que ya hay casos en el país que tienen determinado su presupuesto de esta manera.

"En caso de que no haya división de poderes, cuando el Congreso obedece al gobernador y éste violenta lo que autoricen. ¿De qué sirve que lo discutan? Si mañana el gobernador cambia una partida como nos lo hizo a nosotros. Si el Congreso no se puede defender de eso, ya no hay división de poderes, por lo tanto la UdeG debe prepararse", expresó.

Recordó que hace 10 años también se realizó una iniciativa popular para regresarles el presupuesto que no les querían dar e informó que con 30 mil firmas se puede iniciar, aunque se dijo seguro de poder reunir más de medio millón de firmas.

Condicionan cita para discutir presupuesto

Este martes, Villanueva pidió una cita con el gobernador para hablar del presupuesto, sin embargo, aseguró que se le pedía que primero diera marcha atrás a la manifestación.

"Me hablaron ayer de su despacho para decirme que hoy tendría cita a las siete de la mañana. Más tarde me habló el secretario para decirme que estaba condicionada a que se suspendiera la marcha. Le dije que si la sesión del Congreso se movía lo valoraríamos, pero el secretario no me pudo dar garantías. Yo le dije que ni siquiera era valorable cancelar la marcha por una cita", detalló el rector.

Ante ello, resaltó que le llamaron para cancelar la cita y "yo les dije que espero ver al gobernador muy pronto, como lo hice durante dos años, espero ver a ese gobernador sensato que escuchaba a la Universidad".

En el lugar, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) hará un plantón y acampará hasta que se termine de discutir el presupuesto, adelantó el presidente Javier Armenta Araiza.

Mientras que Villanueva afirmó que estaría yendo y viniendo de la Feria Internacional del Libro a la Plaza Liberación.

GC