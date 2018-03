Presumen medida a favor del aeropuerto

El Grupo Aeroportuario del Pacífico indicó que el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15 emitió una medida cautelar que dicta que el aeropuerto de Guadalajara funcione sin afectaciones en sus servicios.

A través de un comunicado, se indicó que este juicio se suma a la resolución del Tribunal Colegiado del Poder Judicial Federal que apoya la concesión a favor del espacio.

“Esta resolución no supone la invalidez de la concesión del Aeropuerto, como lo ha aseverado el Ejido de El Zapote, sino la orden de que se mantenga el aeropuerto como está actualmente. Es decir, el Tribunal Agrario no ha anulado la concesión y en todo caso no es la autoridad jurisdiccional competente para decidir sobre la validez de una concesión de un servicio público federal”, se destacó.

“En cuanto a las declaraciones hechas por ejidatarios sobre tomar instalaciones, el Aeropuerto advierte que estos podrían ser arrestados, pues se mantienen las medidas cautelares dictadas por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil y la autoridad actuaría”.

También recomendó a los usuarios que acudan con más antelación para que las acciones de los manifestantes no los afecten.