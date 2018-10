Presentan segunda parte del gabinete de Enrique Alfaro

Luego de que el pasado 2 de octubre se presentó una primera parte de los integrantes del gabinete de la próxima administración estatal de Enrique Alfaro; este miércoles se dieron a conocer los perfiles restantes. Sólo falta conocer a los responsables de las áreas de seguridad.

Entre los perfiles destacan personas que han acompañado Alfaro desde su paso como diputado local, en sus administraciones en Tlajomulco y Guadalajara; además de panistas que se han sumado a su proyecto.

El secretario particular del Gobernador será Omar Bernal Hernández, al frente de la Secretaría del Trabajo se designó al ex titular de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio Pérez Gollaz. En la Secretaría de Cultura, Giovana Elizabeth Jaspersen García, y la Secretaría de Turismo será encabezada por el ex diputado federal, Germán Ralis.

El ex panista Juan Carlos Márquez en la Procuraduría Social. Luis Fernando Ortega dirigirá al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code). Otro ex panista, Manuel Romo Parra, será el subsecretario del interior y asumirá las funciones de enlace legislativo. Iván Argüelles, también ex militante del PAN, ocupará la dirección del Instituto de Pensiones del Estado.

El presidente del Colegio de Notarios, Adrián Talamantes Lobato, será titular de la Consejería Jurídica dentro de la Secretaría General de Gobierno.

Alfaro también presentó a la Contralora, Teresa Brito Serrano, quien aceptó la invitación de continuar en el cargo.

En la segunda parte del gabinete estatal aparecen algunos ex diputados locales emecistas que "saltarán" a la administración estatal. Consuelo Robles Sierra presidirá el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud; Verónica Magdalena Jiménez ocupará la Dirección General de Gestión de Gobierno; Juan Carlos Anguiano la Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Augusto Valencia López dirigirá el Instituto de Información Estadística y Geografía (IIEG).

El mandatario estatal electo adelantó que en los próximos días confirmará los nombramientos para las áreas relacionadas con seguridad pública, confirmó que este jueves los diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano presentarán el primer paquete de iniciativas de reforma para la reestructuración administrativa del Poder Ejecutivo y las modificaciones a la Fiscalía General, con las que se volverá a crear la Secretaría de Seguridad estatal.

Despacho del Gobernador

Secretario Particular Lic. Omar Bernal Hernández

Contralora del Estado Lic. María Teresa Brito Serrano

Agencia de Proyectos Estratégicos Mtro. Jose Luis Valencia Abundis

Proyectos Estratégicos Regionales Carlos González Lozano

Secretaría General de Gobierno

Consejería Jurídica Lic. Adrián Talamantes Lobato

Subsecretaría del Interior Lic. José Manuel Romo Parra

Subsecretaría de Gobierno Dr. Alaín Fernando Preciado López

Jefatura de Gabinete

Coordinación General de Innovación Gubernamental Mario Roberto Arauz Abarca

Dirección General de Gestión de Gobierno Verónica Magdalena Jiménez Vázquez

Dirección General de Evaluación y Seguimiento Mtra. Claudia Vanessa Pérez Lamas

Gabinete de Desarrollo Social

Procuraduría Social Mtro. Juan Carlos Márquez Rosas

Secretaría de Cultura Lic. Giovanna Elizabeth Jaspersen García

Instituto Cultural Cabañas Mtra. Susana Chávez Brandon

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos

Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación con OSCs Lic. Juan Carlos Anguiano Orozco

OPD de Servicios de Salud Mtra. María del Consuelo Robles Sierra

Encargada de Asuntos de la Juventud Lic. Ana Gabriela Velasco García

Gabinete de Crecimiento y Desarrollo Económico

Secretaría de Turismo Lic. Germán Ernesto Ralis Cumplido

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Lic. Marco Valerio Pérez Gollaz

Secretaría de Desarrollo Económico Mtro. Ernesto Sánchez Proal

Directora General del Sistema Nacional de Empleo en Jalisco Mtra. Rosa Alba Ramírez Nachis

Gabinete de Gestión del Territorio

Subsecretaría de Infraestructura Social Arq. Luis Guillermo Medrano Barba

Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Directora General de Asuntos Internacionales Mtra. Mónica Eugenia Sánchez Torres

Directora General de Relación con los Poderes Federales y Órganos Constitucionales Autónomos Mtra. Merylin Gómez Pozos

Jefes Institucionales

Presidente del Consejo IPEJAL Lic. Ignacio Lapuente Rodarte

Director General IPEJAL Lic. Iván Argüelles Sánchez

Directora de Servicios Médicos en IPEJAL Dra. Victoria Mercado Sánchez

Directora de Prestaciones de IPEJAL Lic. Karina Livier Macías Guzmán

Encargada de Asuntos de Género Mtra. Maria Elena Garcia Trujillo

Instituto de Información Estadística y Geografía (IIEG) Mtro. Augusto Valencia López