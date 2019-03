Por uno que abuchee, habrá 100 que aplaudan: Alfaro ante visita de AMLO

En la antesala de la primera visita a Jalisco, del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Enrique Alfaro asegura que los grupos que buscan generar un ambiente hostil "son una minoría que no nos hace ni cosquillas".

"Si abuchean algunos, por cada uno que abuchee va a haber 100 que no abuchee y que aplaudan. El respeto que hay en Jalisco por quien tiene la responsabilidad de gobernar este estado, está por encima de la mezquindad de algunos que siguen queriendo tener a este país sumido en un ambiente de confrontación", dijo el Ejecutivo estatal en entrevista con Radio Fórmula.

Ante los abucheos a los gobernadores de partidos de oposición que han estado presentes en eventos públicos con el Presidente durante las últimas semanas, Alfaro fue claro al decir que no puede asegurar que sea cierto, cree "que tiene que ver con grupos cercanos a Morena que piensan que generando este tipo de ambientes lo que hacen es ayudarle al Presidente. No lo están entendiendo. Esto no le sirve al Presidente y no le sirve a México".

"La dinámica de confrontación que hemos visto en otros estados, si alguien la quiere hacer aquí en Jalisco se van a dar cuenta que son muchos, muchísimos más, los que no se prestan a este tipo de manipulaciones", dijo Alfaro Ramírez durante la entrevista.

López Obrador estará de visita en Jalisco el próximo sábado 9 de marzo y tendrá dos eventos: uno en el municipio de Encarnación de Díaz y otro en Guadalajara, en la Plaza de la República (avenida México y Chapultepec).

A pregunta de Azucena Uresti, conductora del espacio informativo de Radio Fórmula, Alfaro desmintió que Movimiento Ciudadano haya emprendido una estrategia para "blindar" de abucheos al gobernador prohibiendo el uso de pancartas y movilizando grupos afines al partido naranja.

"No tenemos nada qué ver con la organización del evento, ni el Gobierno de Jalisco, ni los Ayuntamientos tienen información alguna de la logística del evento. No estamos involucrados ni hay algún tipo de control (...) Los dos eventos que tiene el Presidente están totalmente bajo el control de su equipo de trabajo", sentenció el gobernador.