Morena no está detrás de abucheos a gobernadores: Padierna

La diputada federal Dolores Padierna Luna (Morena) rechazó que su partido esté detrás de los presuntos abucheos a los gobernadores de partidos de oposición, que ocurren en eventos donde acompañan al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No creo que eso sea un acto provocado, en Morena no estamos apoyando esas acciones, no son prefabricadas", comentó en conferencia de prensa.

También hizo un llamado a los militantes y simpatizantes de Morena para que no cometan este tipo de actos, ya que "se perjudica la buena relación que quiere tener el Presidente de la República con los gobernadores".

La dirigencia del PRI acusó, el domingo pasado, que en un documento, supuestamente creación de Morena, que sirve como protocolo de los eventos en provincia del Presidente de la República, se pedía a los simpatizantes "abuchear" a los gobernadores cuando éstos fueran de oposición.

JM