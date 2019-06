Por temor a amparo, Congreso retrocede en juicio político contra consejero

Ante la posible llegada de un amparo, el Congreso del Estado canceló la sesión extraordinaria que se proyectaba para el mediodía de este viernes, en la cual se contemplaba iniciar un juicio político en contra de un consejero de la Judicatura acusado de actos de corrupción.

"No podemos correr riesgo y arriesgar diputados en una sesión del pleno cuando hay la presentación de amparos"

En un intento de acelerar el proceso en contra del consejero Jorge García González, la bancada del Partido Acción Nacional convocó a una reunión de la Comisión de Responsabilidades para introducir un dictamen en la sesión que ser celebraría horas más tarde con el fin de dictar una medida que suspendiera las atribuciones de García González como consejero. Sin embargo, la llegada de un recurso de amparo promovido por el consejero para evitar cualquier procedimiento en su contra impidió esto.

"No podemos correr riesgo y arriesgar diputados en una sesión del pleno cuando hay la presentación de amparos. Aunque no hay una suspensión como tal, podemos estar jugando en el filo de navaja contra las autoridades federales", expresó el legislador panista, Gustavo Macías Zambrano al confirmar que la sesión no se llevaría a cabo.

Por su parte, Salvador Caro, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano negó que haya llegado una suspensión de manera oficial al Congreso para proteger al acusado, expresando que sólo se trató de una solicitud informal.

"Una de las partes afectadas dio a conocer que había hecho una solicitud para que se suspendieran actos en su contra del Congreso del Estado. Eso es lo que tenemos hasta este momento, pero no propiamente una suspensión", manifestó.

La priista Mariana Fernández comparó la situación similar acontecida en en la LIX Legislatura.

"Hace diez años no nos avisaron de un amparo que había llegado, donde quien estaba en la mesa directiva en esos momentos vivió consecuencias jurídicas. Dicen en los pasillos si hay un amparo, una notificación, una suspensión y tenemos que ser muy prudentes en el tema porque nos jugamos el pellejo 38 diputados".

El consejero de la Judicatura Jorge García González es señalado junto con los juece Sergio Zuñiga y Cielo Aguamarina Ledezma. A finales de mayo, las denuncias de juicio político en contra de los mencionados fueron ratificadas por la Comisión de Responsabilidades.

Ante la pregunta de si el Legislativo está facultado para tomar esta clase de medidas, pues la bancada de Morena (partido quiere preside la Comisión de Responsabilidades) se manifiesta en contra de ello, Macías Zambrano dijo que es una cuestión de interpretación jurídica, pues a su ver la Ley de Responsabilidades sí faculta al Congreso para tomar esta clase de medidas.

