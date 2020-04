Por pandemia, alcalde de Chapala anuncia cierre para turistas

El alcalde de Chapala, Moisés Anaya, afirmó que, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, no permitirá el ingreso a turistas y a personas que no residan en el municipio. Aseguró que los que lleguen serán regresados.

“Quiero decirle a todas esas personas que desean venir a Chapala que no vengan, no vamos a permitirles el acceso. Hoy Chapala está cerrado para nuestros turistas... No hay nada qué hacer aquí”.

En un video que compartió en sus redes sociales, el presidente municipal destacó que dicha acción es parte de las medidas de prevención para combatir la pandemia.

Agregó que ya se implementaron filtros en la central camionera y están cerrados restaurantes, hoteles, parques y malecones.

Crisis por pandemia deja sin peregrinos a Talpa de Allende

En plena Semana Santa, Talpa de Allende luce vacío. El presidente municipal, Martín Guzmán Peña, estimó que desde el viernes han llegado sólo unos 20 peregrinos, a quienes se les invita regresar a sus hogares, pues todas las actividades ahí están cerradas.

El municipio hace el exhorto en el filtro sanitario ubicado en el arco de la entrada, donde también se toma la temperatura, se otorga gel antibacterial y si se tiene algún síntoma se le deriva al Centro de Salud.

Guzmán Peña aclaró que la poca afluencia de peregrinos es un trabajo en el que aportan diferentes municipios con sus puntos sanitarios, pues “hay filtros en el crucero de Mascota y Ameca. En el caso de Guadalajara también invitan a que vengan para acá y en Guachinango, Atenguillo y Mixtlán invitan al regreso a los hogares a pocas personas que tienen la intención de venir”.

“Plaza fantasma”. Así luce actualmente el primer cuadro de Talpa. ESPECIAL/Lorenzo Hernández

El alcalde reconoce que el cierre de negocios es “un impacto brutal para los habitantes”, pues de los 430 giros en el municipio, 365 de ellos permanecen cerrados desde el 3 de abril, por ser considerados como actividades no esenciales.

Talpa de Allende recibe, en promedio, tres millones y medio de visitantes desde marzo y durante la Semana Santa, y a lo largo del año recibe otros dos millones. Ésta es la primera ocasión en que se anula la peregrinación, pues cuando ocurrió la cancelación de visitas por influenza en 2009, era el mes de mayo.