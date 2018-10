Por muerte de alumna, quitan permiso a ruta

Luego de que Bárbara Daniela Guerrero Beltrán, alumna del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), falleció arrollada por un camión de la ruta 275-F la mañana del lunes, la Secretaría de Movilidad (Semov) decidió retirar las concesiones subrogadas.

De acuerdo con el titular de la dependencia estatal, Servando Sepúlveda, los contratos bajo los que circulaban las nueve unidades que conformaban el derrotero serán revocados por incumplir las condiciones para su operación y pasarán al cargo de Servicios y Transportes (SyT).

Por su parte, el director de Transporte Público, Gustavo Flores, aseguró que en un plazo máximo de dos semanas quedarán atendidas las exigencias hechas por los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quienes se manifestaron en las instalaciones de la institución.

Los universitarios pidieron colocar un semáforo peatonal y auditivo en el cruce donde ocurrió el incidente (Mariano de la Bárcena y avenida De los Maestros), coordinar los ya existentes y recibir apoyo de manera permanente de elementos de Movilidad en los puntos más conflictivos aledaños al plantel, sobre todo en las horas pico.

Durante la mañana de ayer, alrededor de mil estudiantes, académicos y trabajadores del CUCSH marcharon desde la explanada del Auditorio Salvador Allende, que se encuentra en el interior del Centro Universitario, hacia el inmueble de la Semov, alzado entre las avenidas Prolongación Alcalde y Circunvalación.

El Observatorio de Movilidad expresó, mediante un comunicado, que el hecho en el que perdió la vida Bárbara Daniela pudo ser evitado si la Semov no hubiera relajado las revisiones y los operativos. Aseguró que no se atendieron las quejas de los ciudadanos sobre los cambios en los derroteros y se ignoraron las circunstancias de seguridad vial, además de que las recomendaciones emitidas por el órgano no han sido tomadas en cuenta.

Hace una semana, los estudiantes del CUCSH también protestaron tras la agresión que recibió una alumna de la Licenciatura en Derecho, a quien el lunes 1 de octubre un hombre jaló, tocó y tumbó. La agraviada recibió golpes y resultó lastimada.