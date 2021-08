Por daños ocasionados por herbicidas, piden diagnóstico de contaminación en Autlán de Navarro

Por el daño causado a adolescentes de la telesecundaria Venustiano Carranza de la delegación El Mentidero, en Autlán de Navarro, a niños, niñas, la flora, fauna y agua de la Región, debido al uso de herbicidas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 141/2021.

Entre las peticiones hechas por la CEDHJ a las autoridades se encuentra la solicitud al Ayuntamiento de Autlán de Navarro, en conjunto con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de un diagnóstico para conocer situación actual de contaminación en el municipio, producto de la actividad agrícola en el valle de Autlán-El Grullo por la cual los jóvenes se intoxicaron al utilizar herbicidas denominados por la OMS como probables cancerígenos.

Se pidió también a la alcaldía que se asegure la correcta y efectiva potabilización del agua a fin de garantizar la ausencia de agentes químicos contaminantes derivados del uso de plaguicidas en el valle agrícola, y que se garantice el acceso al derecho humano del agua a todos sus pobladores.

También solicitó la reparación integral del daño de las víctimas y sus familias, así como los gastos médicos que se requieran, además de brindarles la orientación jurídica que requiera, considerando a todos los menores del plantel educativo y a quienes resulten afectados por el caso, pues lo que se busca es la reparación del daño colectiva, dijo el ombudsman, Alfonso Hernández Barrón.

Al personal del ayuntamiento que resulte responsable por la omisión en la aplicación de la legislación municipal y estatal aplicable en el uso, manejo y aplicación de agroquímicos, así como el debido deshecho de los envases, en el valle de Autlán de Navarro, específicamente de El Mentidero y Ahuacapán, se le deberá aplicar un procedimiento administrativo, señaló la recomendación.

Lo anterior, luego de que, desde 2019 se evidenciara la detección del herbicida a partir de los malestares presentados por los alumnos de la telesecundaria, lo cual fue documentado por distintos medios de comunicación del Estado.

De las investigaciones, dijo la CEDHJ; se desprendió que existe una parcela que colinda con la escuela, misma que era constantemente fumigada cuando los menores se encontraban en clases; dicha parcela pertenecía al plantel, y las personas en ese entonces a cargo de la dirección del centro escolar, la rentaban a un agricultor que la trabajaba para sembrar pepino, pero fueron omisas en dar aviso a las autoridades de la Secretaría de Educación Jalisco.

“Las madres y padres de familia informaron que en el organismo de sus hijos se había encontrado la presencia de sustancias agrotóxicas, lo que fue corroborado por los investigadores y rectora del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, quienes además afirmaron haber encontrado residuos de agrotóxicos en la fauna de la región, localizada en las regiones Sierra de Amula y Costa Sur, así como en el agua del Río Ayuquila, al parecer derivada por el uso de productos agroquímicos en el valle de Autlán de Navarro, aunado al manejo incorrecto que de los mismos se hacía”, explicó la recomendación de la CEDHJ.

Por ello, también solicitó a la Secretaría de Salud Jalisco que vigile los centros hospitalarios respecto de la incidencia de personas con síntomas de intoxicación por herbicidas en la zona, con la finalidad de crear una base de datos que sea alimentada cada mes y de consulta pública y que se implementen políticas públicas para la identificación temprana de enfermedades crónicas posiblemente derivadas de procesos de intoxicación por agroquímicos, como insuficiencia renal, infecciones respiratorias agudas, entre otras.

A la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial le pidió que, en coordinación con las instancias del poder ejecutivo que haya lugar, proponga al poder legislativo un proyecto de ley o de normativa sobre el uso de pesticidas y agroquímicos en Jalisco, que establezca los límites de uso necesarios según las características del cultivo y la trazabilidad de los productos a utilizar, considerando la prohibición del “glifosato”, y de los agroquímicos utilizados en la región Costa Sur y Sierra de Amula que lo contengan como ingrediente activo mencionado.

A la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, dependencia que de acuerdo con el ombudsman, no reportó tener alguna denuncia por afectaciones al ambiente derivado de la utilización de los químicos detectados, le pidió que coadyuve en la recepción de denuncias relacionadas que lleguen a presentarse.

A la Secretaría de Educación Jalisco le pidió inicie con el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de quienes fungieron como directoras de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, de El Mentidero; la primera docente que dio continuidad al contrato de arrendamiento firmado por la segunda maestra, celebrado con el agricultor que explota y fumiga la parcela perteneciente a dicho plantel escolar y que se ubica a un costado de la escuela secundaria técnica Venustiano Carranza.

En caso de que las recomendaciones no sean atendidas, el regreso presencial a clases en el plantel educativo no será posible sino hasta que existan las condiciones de seguridad necesarias para que no exista mayor daño para los menores, aunque, según refirió Hernández Barrón, se documentó que la parcela citada ya no está en operación.

La recomendación completa puede ser consultada aquí. (http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2021/Reco 141-2021 VP.pdf).

