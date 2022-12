El gobernador de Jalisco otra vez es señalado de mofarse de las manifestaciones en su contra, luego de que esta mañana fuera captado en video mandando un beso a quienes lo increpaban con quejas afuera del Palacio de Justicia.

Un video captó el momento en el que el titular del Ejecutivo estatal, junto a su comitiva, ingresaba al recinto judicial, por la calle Independencia, cuando detrás de rejas de seguridad se concentraba un grupo de manifestantes que gritaba: "¡Fuera, fuera!". Ante la reclamación, el gobernador se detuvo un momento, sonrió y envío un beso a los inconformes, luego un saludo, para después entrar al inmueble.

El gesto del primer mandatario de Jalisco causó molestia entre los manifestantes, que rápidamente, mostraron su animadversión. Entre ellos, un orador que expresó:

"Venga y dénoslo, señor gobernador. Esos besos, acá los quisiéramos, señor gobernador. ¡Es una burla lo que acaba de hacer usted! Señor gobernador, enviarle un beso a los ciudadanos en tono de burla, eso no se le permite; no, señor gobernador, no se equivoque, nosotros sí tenemos vergüenza, somos honestos, no corruptos como usted".

Los quejosos son trabajadores y trabajadoras del Consejo de la Judicatura del Estado que acusan la intromisión del Poder Ejecutivo en el despido de personal.

OA