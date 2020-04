Policías de Juanacatlán se manifiestan por falta de homologación salarial

Alrededor de 20 elementos de la Policía de Juanacatlán se manifestaron esta mañana para expresar su inconformidad ante la falta de homologación de su salario, pese a que este fue aprobado desde octubre del año pasado.

A las 09:00 horas los oficiales realizaron su protesta en la plaza principal del municipio, donde le solicitaron al síndico municipal Víctor Lucio Álvarez, que cumpla con su labor para que se les entregue el bono de dicha homologación.

“El síndico debe de generar su firma electrónica ante el Sistema de Administración Tributaria para que el municipio facture al Estado. Al no hacerlo el Estado no puede enviar el pago de la homologación, además de que el síndico no quiere dar la cara a las inconformidades de los elementos policíacos”, expresó uno de los voceros de la corporación.

“Te falta más criterio en tu trabajo”, “Cumple con tu cargo ya que hasta ahora te ha quedado grande” y “Por la seguridad de Juanacatlán ponte a trabajar”, fueron algunos de los mensajes con los cuales los oficiales que se manifestaron pidieron la destitución del síndico.

Pese a que este medio intentó comunicarse con el síndico a su extensión telefónica, Lucio Álvarez no respondió las llamadas. Al respecto, la vocería del ayuntamiento indicó que más tarde se daría a conocer el posicionamiento por parte de la alcaldía, mientras que los policías añadieron que se les citó este jueves a las 15:00 horas para entablar un diálogo.

Los oficiales de la comisaría aseguraron que actualmente reciben en promedio un sueldo neto de siete mil 400 pesos, el cual con la homologación debería ascender a los 16 mil 800 pesos, pues desde octubre el Gobernador de la Entidad aprobó una partida de 62 millones de pesos para igualar el salario de los siete mil 500 elementos de las nueve comisarías que conforman la Policía Metropolitana.

NR