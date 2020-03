Policía cacha a Ángel, niño de cuatro años que cae de cuarto piso

A Krihsna Vázquez Ramírez le cayó un “Ángel” del cielo.

Durante los 12 años que lleva en la Comisaría de Guadalajara, había atendido reportes de robo, homicidios, faltas administrativas y riñas. Ayer fue diferente.

Ángel, un niño de cuatro años, quedó colgando de la ventana del apartamento donde vive luego de intentar asomarse.

Esto sucedió en el cuarto piso de un edificio ubicado en el cruce de Isla Zanzíbar y Torres Bodet, en la colonia El Sauz.

Cuando lo vieron en peligro, los vecinos pidieron auxilio a una patrulla que pasaba por el lugar. Krihsna bajó del vehículo para rescatarlo.

“Nos avisan que un niño se estaba asomando por la ventana del cuarto piso; cuando nos retornamos ya estaba pendiendo de la ventana, nada más sujetado con los brazos. Cuando me bajo de la unidad ya venía cayendo y lo que hice fue abrazarlo. Con la fuerza que venía nos caímos los dos al piso”, explicó el oficial.

Él y su compañero de unidad resguardaron a Ángel hasta que su mamá llegó.

De acuerdo con la mujer, el menor estaba enfermo, por lo que lo dejó dormido unos minutos en lo que salió a comprar alimentos. Sin embargo, Ángel quitó algunas de las celosías de cristal de la ventana.

“Lo primero que se me vino a la mente fueron mis hijos, al estarlo viendo tendido en la ventana. Me siento satisfecho de haber hecho mi trabajo. Me duele el hombro izquierdo, pero mi mayor satisfacción fue ver al niño bien”, dijo el policía.

Luego del rescate, el menor fue trasladado a un hospital particular para su revisión médica. Se reportó estable. Sólo presentó rasguños.