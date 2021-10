Policía Vial hace cierres imprevistos por Romería y causa caos vehicular

La falta de planeación de la Policía Vial para cerrar calles de manera imprevista por la Romería generó conflicto vial y quejas de conductores en Guadalajara.

La dependencia informó que las restricciones a la circulación de ayer por la mañana en la Perla Tapatía incluían sólo el cuadrante de Avenida Juárez, Pino Suárez, Independencia y Santa Mónica.

Sin embargo, cerraron hacia el Oriente todas las calles paralelas a Pino Suárez, desde Degollado hasta la calzada Independencia, e impidieron el paso a automovilistas de Sur a Norte para cruzar Juárez.

Sandro, quien circulaba a las 08:00 horas en Degollado y López Cotilla, ya no pudo pasar.

“¿Y ahora por dónde me puedo ir?”, preguntó el afectado. “Permítame porque no sé qué otras calles adicionales cerramos. No íbamos a cerrar esta calle”, respondió la agente de tránsito.

El cierre carece de sentido al considerar que la Virgen de Zapopan salió de Catedral, tomó Paseo Alcalde ý subió por Juárez.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, a cargo de la Policía Vial, las calles fueron bloqueadas debido a decisiones que se tomaron al momento para establecer un perímetro de seguridad vial.

Respecto a por qué dichos cierres no se contemplaron en los mapas compartidos en las redes sociales, la dependencia señaló que esto se debió a que eran preliminares, pues la Arquidiócesis de Guadalajara pidió que no se diera a conocer la ruta exacta que seguiría la Virgen de Zapopan con rumbo a la Basílica para evitar aglomeraciones.