En los operativos que ha realizado la Policía Vial para inhibir carreras clandestinas o “arrancones” de vehículos ha retirado de la circulación 215 automóviles y mil 845 motocicletas en los últimos tres años.

A través de un boletín de prensa, la Policía Vial informó que desde 2019 han emitido dos mil 919 cédulas de infracción por diferentes motivos, como el conducir a exceso de velocidad, no portar placas o los documentos requeridos de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

La dependencia aseguró que los oficiales viales han desplegado dispositivos de supervisión y vigilancia bajo dos enfoques: de carácter preventivo y con efectos disuasivos para inhibir ese tipo de prácticas.

Piden denunciar arrancones

La Policía Vial hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte al 911 y al centro de atención telefónica 800 999 1980 de carreras clandestinas.

También invitó a los automovilistas y motociclistas a no participar en arrancones o carrera de vehículos, con el objetivo de evitar accidentes y respetar el flujo vehicular y conducir con respeto a la Ley de Movilidad.

En números:

De 2019 a 2022 (corte al 13 de julio)

• 2,919 folios emitidos

• 1,845 motocicletas retiradas de circulación

• 215 automóviles retirados de circulación

No hay ley que sancione los "arrancones"

Apenas el pasado lunes, el secretario de Seguridad, Bosco Pacheco Medrano, informó que se retiraron de circulación dos vehículos "del equipo del Fofo Ramírez" que pretendían participar en unos arrancones en la zona de Avenida México y Terranova.

Sin embargo, los dos vehículos deportivos considerados "de lujo", solo fueron retirados de circulación por no portar placas, no por su participación en este tipo de actividades, pues hasta el momento en Jalisco no está regulado por la ley.

En CDMX sí se sanciona

En la Ciudad de México, por ejemplo, se aplica una multa de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y arresto administrativo de hasta 36 horas a quien se sorprenda llevando a cabo "arrancones", además de la remisión del vehículo a depósitos vehiculares.

Por ahora, solo se pueden considerar sanciones que se relacionen con el exceso de velocidad, que se establece en el artículo 183 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, en el cual se señala que se sancionará a conductores o propietarios de vehículos que excedan en más de diez kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido en la vía por la que transitan. La multa podría ir de entre 10 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA); es decir, de los 962 a los dos mil 886 pesos.

Prevén castigar las carreras clandestinas

Apenas el pasado 24 de mayo fue presentada ante el Congreso de Jalisco una propuesta para inhibir este tipo de carreras clandestinas, que incluiría sanciones no solo para quienes participen en ellas, sino también para quienes acudan a observarlas.

Según la propuesta, habría multas de 14 mil 433 pesos hasta 19 mil 244 pesos, al conductor o propietario del vehículo que participe en arrancones, carreras clandestinas, acrobacias, maniobras riesgosas o temerarias que pongan en riesgo la vida, y en caso de detectarlas, también se buscaría sancionar a los propietarios de los autos que se encuentren presenciándolas, aunque estos no estén participando.

La propuesta deberá ser analizada por las y los diputados para considerar su aprobación.