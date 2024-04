El video se volvió viral. Lo tomó un ciudadano que conducía por Avenida Lázaro Cárdenas. En la grabación que se compartió en internet se ve a una agente de la Policía Vial con el celular en la mano derecha. Con la otra sostiene el manubrio de la motocicleta en la que circula por una de las vías con mayor tráfico de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), lo que podría provocar un accidente.

Cuando otro tránsito se da cuenta de que el chofer “documenta” la irregularidad, le pide que se orille para sancionarlo por la misma falta. Después de una leve discusión, por fin se detienen, pero en el carril de la extrema izquierda, lo que ocasiona que el tráfico se espese y se ralentice.

El conductor mostró a los servidores públicos su licencia y su tarjeta de circulación, pero no se las entregó. Recibió su multa y fue reconvenido. Más tarde la Policía Vial afirmó que la agente fue sancionada, pero no especificó cómo.

En redes sociales, el usuario Fer Campos reaccionó: “Está muy mal que vayan en el celular y más en moto”. Raquel Luz apuntó: “Siempre es igual, ellos sí pueden manejar con el celular, darse vueltas prohibidas, estacionarse en línea amarilla e ir sin cinturón, pero uno, no”. Gustavo Alexander comentó: “Otra vez son grabados incurriendo en faltas y nadie les hace nada”. Víctor Romano preguntó: “¿Cómo los sancionaron?”.

Tras la difusión de las imágenes, el Gobierno de Jalisco publicó un comunicado en el que señaló que, con el objetivo de garantizar una actuación apegada a las normativas vigentes, el personal de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mantienen recorridos de vigilancia en los operativos que lleva a cabo la Policía Vial.

“Estas supervisiones se realizan para vigilar que los oficiales viales cumplan con los protocolos y lo establecido en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, así como su respectivo reglamento. Con estos recorridos se busca prevenir y, en caso de ser detectadas, sancionar las malas prácticas en las que podrían incurrir los oficiales y que representan una vulnerabilidad para los derechos de los ciudadanos”.

La Policía Vial está señalada por los tapatíos por varias anomalías: por formar parte de los funcionarios más corruptos, por diversos abusos, por no multar a quienes no cumplen con la verificación vehicular y por no tener una presencia constante en las calles para agilizar las vialidades. También por “cazar” a conductores mal estacionados para extorsionarlos con cobros de entre los 500 a los cinco mil pesos (de lo contrario, amenazan con llevarse al auto al corralón).

Mientras las encuestas del Inegi revelan que la Policía Vial y los jueces han competido históricamente por el primer lugar como la autoridad más corrupta, de acuerdo con una encuesta de esta casa editorial con dos mil 392 internautas, la mitad señaló a los policías viales como los más corruptos del servicio público en la Entidad.

La Secretaría de Seguridad del Gobierno de Jalisco jamás responde a las solicitudes de entrevista, pero ayer abundó en un boletín: “En caso de ser testigo de algún acto irregular o de corrupción de parte de las y los oficiales de la Policía Vial, se hace un atento llamado a la ciudadanía para que realicen su reporte a la Dirección de Asuntos Internos, por lo que se pone a su disposición tres modalidades de contacto”. Estas son: por la vía telefónica al número 33-3849-2400 extensión 17225 y 17319. De manera presencial, acudiendo a las instalaciones ubicadas en Avenida Circunvalación División del Norte sin número esquina con Prolongación Alcalde, en la Colonia Jardines Alcalde, en un horario de 09:00 a 17:00 horas. Y vía electrónica, enviando un correo a direcciondeasuntosinternos.ssej@jalisco.gob.mx.

Para hacer la denuncia se necesita precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, aportar las pruebas que sustenten el dicho y proporcionar datos de localización de quien presenta la queja.

En agosto del año pasado se dio a conocer la creación de un Registro Estatal de Infractores que traerá consecuencias para los conductores que no respeten las reglas. Entre las faltas consideradas como “graves” está el utilizar el celular mientras se maneja un automotor. Otras son no usar el cinturón de seguridad o casco (en el caso de los motociclistas); conducir bajo los efectos del alcohol, drogado o a exceso de velocidad; pasarse la luz roja del semáforo; ignorar las indicaciones de los policías viales; dar vueltas prohibidas, o estacionarse en lugares exclusivos para personas con discapacidad.

