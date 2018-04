Poder Judicial destaca mejoras al aplicar nuevo sistema penal

Tras el arranque del nuevo sistema de justicia que evidenció que el estado no se hallaba bien preparado, reflejado en la gran cantidad de detenciones ilegales decretadas con las que los presuntos criminales son puestos en libertad, el Poder Judicial asegura que las fallas comienzan a subsanarse con la implementación de los conversatorios, en los que participan además la Fiscalía y las policías municipales, expuso su presidente, Ricardo Suro.

"No ha habido reproches, no ha habido señalamientos más allá de una crítica constructiva, es una mesa de diálogo y de trabajo que no tiene ningún fin partidista ni de echarse culpas, sabemos que todos nos equivocamos, incluyendo los jueces; todos podemos corregir".

El 26 de abril de 2017 la Secretaría General de Gobierno anunció el inicio de las mesas de conversatorios entre la Fiscalía y Poder Judicial, en principio. Los primeros acuerdos fueron aumentar el número de defensores de oficio y que la Fiscalía implementara acciones para que no se retrasaran las audiencias, lo que ocurría por la falta de presentación de las carpetas de investigación a las partes.

Suro admitió que la falta de coordinación entre las instancias involucradas es la que incide en los pobres resultados. "Es la descoordinación, pero no únicamente tienen Fiscalía y Poder Judicial, yo diría que también las policías municipales de la Zona Metropolitana que es con la que nos hemos estado reuniendo en los conversatorios".

Al incorporar en las mesas a representantes de los municipios metropolitanos, dijo, han aumentado las detenciones. "¿Qué déficits hemos estado viendo? Las detenciones ilegales, que ya son menos".



Explicó que muchas de las detenciones ilegales provenían del llenado de los informes policiales , que eran en principio engorrosos y distintos para cada corporación. Éste pasó de unas 30 a 17 páginas, casi la mitad menos para ser llenado.

"Dentro de los conversatorios nos pusimos de acuerdo que lo ideal sería ajustarnos al informe policial homologado de manera más reducida. Si un policía municipal debe llenar un informe de 30 páginas, puede haber errores humanos que restan credibilidad en caso de que haya detención y que influya en el procedimiento".

Ahora lo que se pretende es que los conversatorios se extiendan a los municipios fuera de la Zona Metropolitana, donde aún persisten los errores y la falta de coordinación entre las distintas dependencias.

Aclaró que dentro de los conversatorios no se manejan nombres ni carpetas de investigación, sino que son charlas sobre temas generales con las cuales se proponen mejoras para no violar procedimientos.

Una de las fallas del nuevo sistema que se han combatido es la reducción de las detenciones ilegales, por las que los presuntos criminales obtienen su libertad

Pese a ventajas, Poder Judicial aún no discute uso de tecnología en nuevo sistema

Sobre la marcha los servidores involucrados en el nuevo sistema de justicia, como policías municipales, investigadores o ministerios públicos, han encontrado dificultades en los procesos, entre ellos, errores humanos y el mucho tiempo que se requiere, lo cual no ha pasado desapercibido para académicos y expertos que han propuesto usar tecnología para optimizar recursos.

Sin embargo, este no es un tema que se haya tratado aún en las mesas de diálogo entre Fiscalía, policías y Poder Judicial, admitió el presidente de este último, Ricardo Suro.

"Del tema del uso de tecnologías es no lo hemos propuesto porque implicaría un gasto enorme de las policías municipales, de la Fiscalía, y creo que ese dinero mejor hay que destinarlo, si es que existe, a capacitación".

Una tableta facilitaría por ejemplo el llenado de los informes policiales homologados, documentos que deben redactar los policías municipales o estatales con la información de un hecho (generalmente son los primeros que llegan al lugar de un delito, por lo que son llamados "primeros respondientes").

Esta tarea lleva mucho tiempo y permite errores ortográficos, letra poco legible o que se cambie el mensaje al momento en que lo transcribe un Ministerio Público.

Si se les proporcionan tabletas o dispositivos similares para poder ingresar los datos de los hechos y de las partes participantes en la comisión de un delito, se permitiría además ahorrar tiempo en la transcripción de los informes homologados a las bases de datos de la Fiscalía. "No lo hemos tratado", insistió Suro.

Cuando se rezaga la captura de datos de las carpetas de investigación las autoridades en ocasiones no advierten que un delincuente capturado, por ejemplo un ladrón, ya tiene antecedentes por robo, por lo que es dejado en libertad al pensar que es primodelincuente. Una captura más rápida mediante el uso de tecnología desde el primer momento impediría que se le dejara en libertad por la reincidencia.

Un caso de estos ocurrió hace apenas un par de semanas, cuando elementos de Fuerza Única detuvieron en Tonalá a un robacoches que ya había sido detenido en otras cuatro ocasiones y que, sin embargo, volvía a salir para volver a robar.

"Creo que cuatro veces había sido aprehendido, ya se detectó de que no era primodelincuente, por eso la peligrosidad y por eso la reincidencia, de ahí que se le dictó prisión preventiva de tres meses".

El presidente aseveró que ya es mínimo el rezago en la captura de datos. "La Fiscalía tiene gran responsabilidad y ha consolidado subir esa información".

Sentencias definitivas en modalidad de juicios orales 2015 2016 2017 2018* 3 4 29 11

*Hasta febrero

Fuente: MIDE Jalisco