El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) puso en operación un nuevo sistema de juicios en línea para agilizar la resolución de litigios en materia civil, familiar y mercantil; en próximos meses se espera incorporar a la plataforma juicios en materia laboral.

El magistrado presidente del STJE y del Consejo de la Judicatura, Daniel Espinosa Licón, afirmó que con este sistema se pretende reducir la carga laboral y ya hay 68 procedimientos que se iniciaron a través de esta plataforma. “El 15 de mayo arrancó con dos juzgados en línea en jurisdicciones voluntarias y tramitaciones especiales, es decir, procedimientos donde se requiere una sentencia judicial, pero no hay litigio entre partes: un divorcio por mutuo acuerdo; errores en las actas de nacimiento, homologar sentencias del extranjero o autorizar a niños salir del país porque el papá o la mamá no quieren dar el permiso o porque no se sabe su ubicación”, explicó el magistrado.

Después de las pruebas piloto, el próximo 4 de septiembre se abren tres juzgados civiles, tres mercantiles tradicionales, tres mercantiles orales y tres familiares donde la litis será en línea, incluyendo la presentación del escrito de demanda que deberá ser firmada con firma electrónica, ya sea la Firel (firma electrónica del Poder Judicial Federal) o la e-firma que otorga el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Se mencionó que con este esquema no se cierra la posibilidad que los trámites se hagan de manera tradicional, donde los abogados presentan su demanda en la Oficialía de Partes y se torna a un juzgado. Después de elaborar el escrito de demanda, se adjunta de manera escaneada los documentos fundatorios, probatorios y se coloca la firma electrónica. Desde ese momento el quejoso sabe a qué juzgado le correspondió el expediente.

“Una vez emplazado también puede contestar la demanda desde cualquier dispositivo. Ya nada más se les da un plazo a las partes para que sus documentos, por ejemplo, actas de nacimiento, escrituras u otros las presenten en un plazo de tres días al juzgado, pero ya es la prueba en sí para que el juez valore en su oportunidad”, agregó el magistrado.

Agregó que todo el expediente será digitalizado y si las dos partes están de acuerdo, no habrá un expediente físico. “Todo estará guardado en un servidor, en una nube, pero las partes también, en su teléfono celular o cualquier dispositivo, tienen a su alcance el expediente para revisarlo o analizarlo”. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales modificaciones que diputados locales realizaron al Código de Procedimientos Civiles y Familiares y donde se autorizaba el uso de medios digitales y electrónicos para procesos judiciales.

Espinosa Licón señaló que los ministros declararon inconstitucionalidad, no de la entrada en operación de los juicios en línea, sino que las modificaciones en materia procesal familiar y civil porque afirman, no es facultad de los Congresos locales. El magistrado expresó que si bien esta reforma fue tumbada por los ministros, los juicios en línea tienen soporte legal porque se encuentran fundamentados en la Constitución local y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

