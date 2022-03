Poder Judicial de Jalisco: Con uso de firma electrónica, buscan bajar rezagos en trámites

La utilización de la firma electrónica comenzará a aplicarse en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, con una prueba piloto que inicia este diez de marzo en la Primera Sala Penal, Tercera Sala Civil, presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y en la secretaría general de acuerdos.

El magistrado Daniel Espinosa Licón explicó que a partir del diez de abril la utilización de la firma será generalizada en todas las salas del STJE y un mes después en el Consejo de la Judicatura del Estado y todos los juzgados estatales. Consideró que la medida es uno de los primeros pasos en la utilización de tecnología para agilizar los trámites y ayudar a combatir los rezagos. Adelantó que a más tardar en noviembre deberán tener habilitado el expediente electrónico.

“Aún no te puedo hablar de que tengamos una justicia digital, pero esta es la base, sin una firma electrónica no podemos hablar de un expediente digital. Si este sistema hubiera estado durante la parte más dura de la pandemia, no hubiéramos cerrado juzgados y no tuviéramos el retraso que tenemos de dos años de estar cerrados los juzgados”, puntualizó.

Destacó el papel de Sergio Javier Molina Gutiérrez, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, que apoyó para que Jalisco suscribiera un convenio para utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL).

En sesión del STJE, también se avaló suprimir el uso de la libreta de registro de cédulas profesionales de abogados litigantes, el trámite de verificación se realizará en un sistema electrónico del registro único de cédulas del Poder Judicial estatal, tras el convenio de colaboración suscrito con la Dirección de Profesiones del Estado.

JM