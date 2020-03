Poblaciones de cuenca Lerma- Chapala- Santiago se manifiestan ante SSJ

Habitantes de Ocotlán, Poncitlán, San Cristóbal de la Barranca, Atotonilquillo, Ixtlahuacan de los Membrillos, Juanacatlán, Tlajomulco y El Salto se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Salud Jalisco para exigir condiciones dignas en la cuenca Lerma-Santiago-Chapala.

Los manifestantes solicitaron la presencia del secretario Fernando Petersen Aranguren para entregarle sus pliegos petitorios y para hacer un reclamo público por las condiciones de atención de salud en las que se encuentran habitantes de dichos municipios.

Fernando Petersen mencionó que la primera acción de la Secretaría es que el día de mañana: "Tendrán un nefrólogo (en Poncitlán) que nunca habían tenido". Los manifestantes que provienen de diferentes municipios estuvieron en desacuerdo, abuchearon y reclamaron que uno no es suficiente y que por lo menos debe de haber un nefrólogo por centro salud de cada municipio. Al respecto el secretario respondió que: "No sé puede generar en cada uno de los hospitales eso, lo que podemos hacer es trasladar pacientes de esos centros de salud a hospitales con mayores dimensiones para su tratamiento".

Fernando Petersen mencionó que dichas acciones serán el primer paso para resolver los padecimientos principales y que a su vez comenzaron un estudio de la mano de la Universidad de Guadalajara para evaluar las condiciones de los municipio, y recalcó que dichos estudios no tendrán resultados de manera inmediata, por lo habrá que esperar.

Los manifestantes reclamaron que no se necesita otro estudio cuando escondieron por más de diez años el estudio que reflejaba las condiciones de salud de los habitantes de dichos municipios. Cuando se le cuestionó al Secretario de Salud el motivo de esconder el estudio, mencionó que él no sabía los motivos debido a que llegó hace un año por lo que no sabía qué responder, pues no estaba en ese tiempo en la administración gubernamental.

Los afectados exigieron al secretario que se posicione ante las autoridades correspondientes y se tengan acciones concretas, además entregaron un pliego petitorio que menciona los siguientes puntos:

Que la Secretaría de Salud haga la declaratoria de acción extraordinaria en toda la cuenca

Creación de centro de atención especializada para los habitantes afectados en esa región del estado

Medios de transporte para la atención de la salud. Ya sean ambulancias o un medio colectivo que van desde los pueblos con destino a la ciudad de Guadalajara

Farmacias especializadas para los enfermos que no estén subsidiados

Que puedan proveerse medicamentos para un tratamiento digno

Tratamiento digno a comunidades indígenas que se ven afectadas

Que la Secretaría de Salud Jalisco sea parte activa y hagan postura sobre las empresas existentes y los megaproyectos planeados ante el gobierno del estado.

Que los niños afectados que fueron confirmados con el estudio resguardado durante diez años sean tratados

Al terminar la manifestación, el secretario de salud se comprometió en asistir al próximo martes a las 10:00 horas en un municipio afectado, aunque no declaró cuál municipio será el primero en recorrer.

NR