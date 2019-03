Plataforma revela que uno de cada siete desaparecidos en Jalisco es mujer

En Jalisco, una de cada siete personas desaparecidas es mujer, según reveló el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), dada a conocer este lunes por el Gobierno del Estado.

De acuerdo con la plataforma de consulta pública, en la entidad hay en total siete mil 117 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales 928 son mujeres.

Con 205 casos, 2018 fue el año en el que más desapariciones de mujeres se registraron desde 1995; le sigue el 2017 con 127 casos y tan solo en lo que va de 2019 se han registrado 96 desapariciones de mujeres, según informó el Sisovid.

La plataforma también reveló que cuatro de cada 10 mujeres desaparecidas en la Entidad se encuentran en un rango de edad entre los 20 y 30 años.

Por otra parte, el sistema dio a conocer que de los seis mil 166 hombres que se encuentran sin localizar en el Estado, el 41% desapareció entre 2017 y 2018. En lo que va de este año se ha registrado la desaparición de 419 hombres.

El Sisovid informó además que existen 23 personas desaparecidas o no localizadas de sexo no especificado y que esto se debe a que las indagatorias relacionadas con estos casos comenzaron con un informe policial homologado incompleto, por lo cual no se tiene información sobre el género de las víctimas.

Los datos analizados en la plataforma representan las indagatorias que permanecen en investigación hasta el 7 de marzo de 2019, sin embargo, estas pueden cambiar de un momento a otro, pues la plataforma se alimentará diariamente, según indica el Sisovid en su sitio web.

En comparación, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reporta en su plataforma un total de tres mil 890 personas no localizadas vistas por última vez en Jalisco, al último corte de abril de 2018.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, la información dada a conocer este lunes como parte de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición, presentada el pasado 20 de marzo por el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, forma parte del primer módulo de información general sobre las carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Agregó que ya se trabaja en otros módulos de información, sin embargo, estos serán reservados mediante distintos "candados", con la finalidad de proteger a las víctimas y a sus familiares.