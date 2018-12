Piden reubicar sitio de taxis que obstruye banquetas

Además de que bajar la banqueta resulta un riesgo “obligatorio” porque ésta se encuentra parcialmente obstruida por una caseta del sitio 64 de taxis, los ciudadanos han detectado malos tratos de los conductores si se les pide reconsiderar su ubicación.

Eduardo Jaime, quien vive en las proximidades del cruce de las avenidas R. Michel y Salvador López Chávez, afirma que “no se les puede decir nada porque se pueden poner hasta agresivos. Yo me bajo de la banqueta o busco la manera de pasar”, explicó.

No obstante, uno de los conductores afirma que ellos también han buscado su reubicación por el riesgo que tanto ellos como los peatones padecen, pero que las autoridades se los han negado: “¿Qué se gana uno si planea cosas para el beneficio y les vale?”, reclamó un conductor del sitio.

El riesgo de trabajar en una zona poco vigilada, agregó otro conductor, es otro factor que piden cubrir a las autoridades. “A mí me da miedo llegar a las nueve de la noche a mi sitio y meterme a mi baño (en la caseta) porque no sé si me están esperando afuera”.