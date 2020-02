Piden apoyos para familiares de policías desaparecidos

Esposas de policías desaparecidos solicitaron que se les considere como víctimas en la legislación que se analiza en el Congreso de Jalisco sobre personas desaparecidas, y poder recibir apoyos.

La señora Rocío Amaya relató que su esposo desapareció hace tres años y que desde entonces está en juicio para que sus hijos reciban algún apoyo como becas.

"Mi esposo era policía estatal, por su calidad de desaparecido me dicen que se encuentra en el limbo pues no es activo, ni baja, y que (mis hijos) no eran acreedores a becas ni a ningún tipo de apoyo hasta que no se resuelva por la vía legal la presunción de muerte; el juicio ya lleva tres años y no se ha podido resolver", dijo.

Otra mujer, que prefirió no dar su nombre, explicó que su marido desapareció en mayo del año pasado y desde entonces, no han recibido apoyos económicos o psicológicos.

"Es muy triste, tener que seguir adelante, nos quedamos sin el sustento. Tenemos una casa en común y no tenemos nada de apoyo. Después de la desaparición me volví papá y mamá", expuso.

Patricia Alvarado, integrante de la agrupación civil Unidos por la Seguridad, subrayó que la indiferencia ante los casos de policías es una forma de violencia y dijo que no se puede evadir el daño emocional a las víctimas que requieren apoyos e indemnizaciones.

"Al sector policial no se le hace visible en este tema, no hay un índice o una estadística de policías desaparecidos en el Estado de Jalisco y los asesinatos de policías quedan muchas veces en la impunidad", comentó.

La bancada del PRI presentó una propuesta para incluir en la legislación la entrega de apoyos a las familias de policías.

