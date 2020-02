Exige CEDHJ garantizar pago a deudos de policías asesinados

Ante las omisiones e inconsistencias por parte de diversas corporaciones de seguridad en la Entidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación para exigir que se indemnice, de manera integral, a los deudos de los policías fallecidos en el Estado.

Entre las fallas reconocidas por la CEDHJ se encuentran, que no todos los elementos policiales cuentan con seguridad social; que el seguro de vida no forma parte de las prestaciones fundamentales y que este no se otorga en todos los municipios; que el equipamiento y uniformes en la mayoría de los municipios es escaso y está en malas condiciones; que no existe servicio profesional de carrera policial.

"Es necesario articular acciones que auxilien a los deudos de los elementos caídos en cumplimiento de su deber. Ello se puede llevar a cabo mediante medidas legislativas que estipulen un fondo de apoyo para estos casos de emergencia o de muerte de los elementos, a fin de ayudar económicamente a sus familias o quienes detenten la calidad de víctimas indirectas", expresó el organismo a través de un comunicado.

Para ello, la comisión emitió la Recomendación general 1/2020 por la dignificación de las condiciones laborales de las y los policías de Jalisco, en la cual se solicitó a las autoridades competentes en la materia que se garanticen diversas acciones para mejorar las condiciones de los policías, además de que se les brinde todo lo necesario para el cumplimento de su labor.

A los 125 gobiernos municipales, al Coordinador General Estratégico de Seguridad, y al Gobernador del Estado, se les solicitó se realice la reparación integral del daño a favor de las y los policías de toda la Entidad, principalmente de quienes, con motivo de sus funciones, perdieron su vida, están desaparecidos, o hubieren sufrido una discapacidad, y cuyos trámites están en curso, y donde además, sus familias aún no reciben las prestaciones económicas que en derecho les corresponden, pues esto incurre en la violación de sus derechos humanos.

La Comisión solicitó también que se realicen las adecuaciones necesarias a los procesos de control de confianza para garantizar el ingreso y permanencia de personas honestas, comprometidas y con las capacidades necesarias para cumplir con la función policial, además de que se hagan ajustes a los convenios de incorporación necesarios, con el IMSS (u otra institución ) y con el Ie, para que se brinden a las y los policías las prestaciones mínimas de seguridad social.

"En el caso de los elementos policiales que están desaparecidos, se solicita que también se brinde a favor de las víctimas indirectas, asistencia y asesoría jurídica integral, para que, en los casos que ellas así lo decidan, realicen el trámite y obtengan la declaración de ausencia por desaparición, con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas y las de sus familiares y dependientes", solicitó el organismo estatal.

Pidió que se considere la creación de un fondo estatal de apoyo a familiares y dependientes económicos de policías que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, así como de quienes están desaparecidos sin dejar de lado también, la exigencia de recursos necesarios para su equipamiento y capacitación. .

Además, la CEDHJ solicitó el establecimiento de un protocolo para dar certeza a los deudos de los policías en cumplimento de su deber, en el cual se garanticen el pago oportuno del seguro de vida; se designe personal por parte de la dependencia a la que pertenecía para que colabore con asesoría y acompañamiento, y que se brinde el apoyo psicológico que las víctimas indirectas requieran.

Al Congreso del Estado también se le solicitó que se instruya a una comisión para que elabore un estudio, análisis y dictamen para una propuesta de iniciativa de ley donde se establezca un marco jurídico favorable para la dignificación de las y los policías del Estado y de los 125 municipios.

LS