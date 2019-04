Pese a parálisis legislativa, ASEJ niega atraso en revisión de cuentas públicas

Aunque durante los cinco meses que lleva la actual Legislatura local no han dado trámite a ningún informe final de cuentas públicas, para el auditor, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, el proceso de fiscalización no se encuentra paralizado o con retraso en los tiempos. El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) dijo que han cumplido con los plazos de revisión de informes y corresponde a los procesos del Congreso el hecho de que la Comisión de Vigilancia no ha dictaminado un sólo informe desde noviembre del año pasado.

"Son tiempos del Congreso, nosotros tenemos tiempos preestablecidos dentro de la institución y ya los procesos que están fuera de la Auditoría, no tenemos conocimiento", comentó el auditor.

Ortiz Ramírez recordó que en caso de que algunos de los informes que están atorados en el Congreso se regresen a la ASEJ para una segunda revisión, tendrán tres meses para volverlos a analizar. Reconoció que se les podría acumular el trabajo si les mandan los informes escalonadamente o todo en paquete.

De acuerdo con lo informado por la diputada Mirza Flores Gómez, presidenta de la Comisión de Vigilancia, tienen pendiente de dar trámite a 166 informes finales de cuentas públicas. La legisladora atribuyó el atraso al tiempo que les llevó la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, que modificó la integración de la comisión, y el nombramiento del titular de la Unidad de Vigilancia que se concretó en marzo pasado.

Con la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Fiscalización del estado, a partir de la revisión de cuentas públicas del año 2018 los informes finales con los resultados se procesarán en los órganos internos de control, en los casos donde se detecten responsabilidades no graves, y en el Tribunal de Justicia Administrativa cuando se trate de responsabilidades graves. A partir de 2020 el Congreso estatal ya no podrá modificar los informes o regresarlos a la ASEJ para una segunda revisión, sólo se dará parte al Poder Legislativo para conocimiento del proceso.

LS