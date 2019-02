Congreso local atora revisión de 166 cuentas públicas

El trámite legislativo de 166 informes finales de cuentas públicas está detenido en el Congreso del Estado, por la falta de nombramiento de titular de la Unidad de Vigilancia. La diputada Mirza Flores Gómez, presidenta de la Comisión de Vigilancia, argumentó que el propósito de la Unidad no es “lavar” cuentas públicas; sino hacer revisiones técnicas al trabajo hecho por la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) y darle oportunidad de defensa a los sujetos fiscalizados, que no tengan toda la documentación aprobada o que no estén de acuerdo con algún criterio de la ASEJ.

“Que se pueda someter a una segunda revisión (a los informes de cuentas públicas) pero con aspectos muy técnicos, no es a discrecionalidad. No (es lavar cuentas públicas) porque aparte queda todo transparente. Es por eso la importancia de la unidad, que por aspectos técnicos se pueda revisar el criterio del auditor y del ente auditable”, detalló.

La legisladora no especificó cuántos de los 166 informes que están pendientes de analizar presentan cargos.

Tras la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, el titular de la Unidad se elegirá a través de una convocatoria pública. Los aspirantes deberán cumplir los mismos requisitos que para ser auditor.

La inscripción de candidatos será el 25 y 26 de febrero, para el 28 comparecerán ante la comisión a entrevista. El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción elaborará una opinión técnica de los perfiles a más tardar el once de marzo, luego de esa fecha se remitirá el acuerdo al pleno del Congreso para su votación.

Será designado titular de la Unidad quien obtenga el voto de dos terceras partes de los diputados y ocupará el cargo cuatro años sin posibilidad de reelección.

Los diputados también aprobaron la convocatoria para elegir al contralor interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema anticorrupción del estado, cargo que está vacante desde hace tres meses. La inscripción de aspirantes será el 25 y 26 de febrero, el primero de marzo se realizarán las entrevistas. Quien sea designado ocupará el cargo hasta el 31 de diciembre de 2021.

NM