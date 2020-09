Pese a no haber denuncia por desaparición de regidora de Cihuatlán, siguen averiguaciones: fiscal

Aún cuando los familiares de la regidora de Ciuhatlán, María Guadalupe Becerra, no quisieron presentar una denuncia oficial ante la Fiscalía de Desaparecidos, las indagatorias para dar con su paradero continúan, aseguró este lunes el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís.

En rueda de prensa, el Fiscal reiteró que la familia de Becerra Barragán “no la considera como persona desaparecida” y según lo compartido este fin de semana, podría tratarse de una ausencia voluntaria.

“Se entrevistó a familiares de la regidora, siendo su deseo no presentar ninguna denuncia y manifestando que consideran que no se encuentra desaparecida”, expresó.

�� Sigue #EnVivo la rueda de prensa encabezada por el Fiscal Estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez.https://t.co/0xO6CfZBec — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 21, 2020

Debido a que no hay una denuncia oficial por la desaparición de la regidora, dijo, la ficha de “Alerta Amber” que circula en redes sociales “es un montaje apócrifo” que además no corresponde al tipo de delito que podría perseguirse (Alerta Amber es sólo para la búsqueda de menores de edad), y que además, no coinciden con las fechas de desaparición, por lo cual carece de un sustento oficial. Pese a ello, aseguró Solís Gómez, desde el momento en el cual se tuvo conocimiento del hecho inició “una serie de líneas de investigación” por las cuales se realizaron diversas indagatorias a personal de la alcaldía de este municipio (sin aclarar a qué funcionarios se dirigieron), aunque los entrevistados negaron saber de la desaparición, señaló.

Sin embargo, el fiscal aseguró que pese a lo ya referido las investigaciones continuarán hasta descartar todos los datos de prueba que se tienen hasta ahora con la finalidad de dar con el paradero de la regidora.

María Guadalupe Becerra, regidora de Cihuatlán por Morena, se encuentra “ilocalizable” desde el pasado 10 de septiembre. En enero de este año la regidora dio a conocer que la Sala del Tribunal Federal Electoral en Guadalajara le había brindado apoyo otorgándole seguridad personal tras haberse acreditado violencia política en su contra.

Lo anterior luego de recibir amenazas de muerte por parte de personas enviadas, dijo Becerra en su momento, por el alcalde Fernando Martínez Guerrero y su secretario general, Fernando Medina Flores, ante diversas denuncias en octubre de 2018 por anomalías dentro de la alcaldía, como compras a sobre precio y sin licitación.

JM