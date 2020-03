Pese a coronavirus, sigue en pie festejos de Semana Santa en Jalisco

El cardenal Francisco Robles Ortega mencionó que de momento la Arquidiócesis de Guadalajara no piensa suspender las actividades de misa ni las actividades de semana santa por motivo del Covid-19.

Explicó que: “Todavía nosotros no recibimos una disposición de las autoridades de tal manera que por lo visto no están impedidas las actividades(…) si llegaran a estar impedidas, consideraríamos opciones para las misas y actividades semana santa”.

Aunque no han tomado una decisión ni un plan de acción en caso de suspensión, no descartan la posibilidad de apoyarse de recursos digitales para llevar a cabo las actividades de semana santa.

De momento la Arquidiócesis de Guadalajara difundió un comunicado a los fieles para solicitar no tocar agua bendita, no tocar imágenes, recibir la comunión en la mano y no realizar el saludo de paz. El cardenal reconoció que hay personas que no han acatado la indicación y que incluso ha tenido reportes de conflictos en algunas comunidades donde se niegan a recibir la comunión en la mano.

Sobre las asistencias grupales como la catequesis y pláticas matrimoniales, la Arquidiócesis indicó que seguirán con normalidad solo acatando las medidas sanitarias de seguridad. Y en cuanto a la confesión se aplicará un poco más de distancia entre el padre y el confesor.

GC