Pese a cierre de juzgados por pandemia, crecieron los juicios concluidos: Espinosa Licón

A pesar de la suspensión de actividades en juzgados por la contingencia sanitaria, el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, afirmó que aumentó el número de casos desahogados y que hay avances en el uso de tecnología para agilizar procesos.

En la presentación del informe anual de actividades, el magistrado sostuvo que, aún con el cierre de los juzgados, desahogaron 41 mil 452 asuntos durante el año pasado y en 2019 fueron 30 mil 600; en lo que va del año suman 54 mil 800 juicios concluidos. Subrayó que Jalisco se ubicó en primer lugar nacional en acuerdos vía los medios de justicia alternativa y que se concretaron las reformas para impulsar el uso de firma electrónica y del expediente digital.

“Para los que criticaron que no trabajamos, que durante la pandemia jueces y magistrados nos fuimos de vacaciones, si hubo casos que los compañeros andaban en la playa y subieron las fotografías a redes sociales, pero no fueron todos, fueron pocos. No obstante, vean la gente que sí trabajó y se llevó a su casa los expedientes”, comentó.

Agradeció a los juzgadores que usaron sus equipos personales para realizar audiencias virtuales, recordó que recibieron seis millones de dólares de una donación de la embajada de Estados Unidos con lo que habilitaron la plataforma digital y comenzaron a transmitir vía internet las sesiones de pleno del Supremo Tribunal de Justicia.

Espinosa Licón subrayó avances en materia de aplicación de la tecnología para audiencias virtuales y la habilitación de sentencias públicas, refirió los apoyos del Instituto de Transparencia, del Ayuntamiento de Guadalajara y de la organización México S.O.S.; por la capacitación y donaciones de computadoras. Destacó que su área de informática creó el software para generar las versiones públicas de las sentencias.

En área administrativa refirió la reorganización de tres direcciones y que congelaron 20 plazas con lo que dijo tuvieron ahorros. También informó que el edificio del Tribunal se adaptó con rampas y guías podotáctiles, comentó que para el próximo año esperan hacerlo en el Consejo de la Judicatura; posteriormente en Ciudad Judicial y juzgados.

Omite caso del magistrado Covarrubias

Sin mencionar directamente el caso del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, señalado por el presunto abuso de una menor, el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, rechazó que haya un acuerdo de protección entre juzgadores. Durante la presentación de su informe de actividades, el magistrado sostuvo que durante el año pasado el Consejo de la Judicatura del Estado recibió 274 quejas y que sancionaron a 40 servidores públicos entre los que están ocho jueces.

“Para aquellos que dicen que nos cuidamos, nos protegemos y que no hacemos nada en contra de los servidores públicos, miren somos una comunidad que sí nos queremos y sí nos protegemos porque es nuestra casa; pero también asumimos con responsabilidad que, si alguien incurre en un delito, en una falta, en una responsabilidad; no vamos a tocarnos el corazón y tendrán que ser sancionados”; advirtió.

El magistrado presumió que elaboraron y ya cuentan con un Código de Ética del Poder Judicial, pero omitió referir que su órgano interno de control no ha operado.

JM