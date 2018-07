Personas de talla pequeña tienen complicaciones al emitir su voto

En la casilla tipo básica de la sección 0814, la señora Margarita, de talla baja, acudió a votar y se enfrentó con el problema de cada elección: no hay casillas adecuadas para su condición de estatura; por lo que los funcionarios de casilla tuvieron que improvisar. Le ofrecieron una caja colocada en la mesa de los funcionaros para que en el hueco emitiera su voto, sin embargo, Margarita denunció la falta de privacidad, pues detrás de ella se encontraba el resto de personas que acudían a votar, “mi voto también debe ser secreto, no quiero que todos los presentes tengan la oportunidad de ver por quién votaré”, afirmó.

Así, los funcionaros ofrecieron la mesa donde ellos reciben las credenciales de elector y Margarita se posicionó de espaldas a la pared para emitir un voto seguro. Pero la problemática no finalizó con esto, pues enseguida, al momento de colocar sus papeletas en las urnas correspondientes, éstas estaban en mesas altas, por lo que no alcanzaba a colocarlas. Además, recientemente operada de una catarata, se le dificultaba la visión para reconocer la urna correspondiente, por lo que un civil la auxilió colocando las papeletas en las urnas por ella.

“De los años que llevo votando no han tenido adaptaciones nunca; sólo al momento adecúan, de alguna forma, las casillas con las herramientas que poseen a la mano. Pero imagine que llegue una persona sorda, que no sepa leer, no están preparados. Es a base de improvisación”, contó Heladio, quien también ha sufrido la falta de inclusión por parte del INE.

Igualmente, Margarita sufrió la falta de preparación para la inclusión en la casilla desde su llegada a ésta; ya que, la calle de acceso estaba en mal estado, por lo que también necesitó el apoyo de civiles para lograr llegar a la casilla. La misma situación se repitió al finalizar su votación.

Aunque en dicha casilla, el INE afirma con letrero que se garantiza la inclusión al voto, las condiciones sufridas por Margarita demostraron lo contrario, pues además de lo mencionado respecto a las problemáticas para la emisión de su voto, la casilla tampoco contaba con asientos para esperar el turno del votante, situación que padecían personas de la tercera edad, lisiados o con alguna enfermedad o incapacidad para permanecer de pie durante un largo periodo de tiempo.

“Le batallamos en cada votación, esta vez fue improvisado. Deberían existir casillas especiales para personas de talla baja, también para sillas de ruedas. También a la hora de colocar las urnas, podrían poner mesitas más bajas, o fácilmente podrían descenderlas… Todavía nos falta un poco de sensibilización y concientización para las personas de talla baja porque también nuestro voto cuenta. Queremos un mundo incluyente y continuar ejerciendo nuestros derechos”, concluyó Margarita después de lograr emitir su voto pese a las dificultades.

