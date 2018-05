“Pepe Toño” va por autonomía para comisario, contralor y gerente de la ciudad

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Zapopan, José Antonio de la Torre Bravo, alias “Pepe Toño”, propone autonomía para las figuras de comisario, contralor y gerente de ciudad. El objetivo de esta medida es combatir la inseguridad, la corrupción y mejorar los servicios públicos en el municipio.

— ¿Qué significa la gerencia de ciudad?

—Que este gerente de ciudad sea una persona que tenga la experiencia, los conocimientos, el reconocimiento. Consultaré para poner a propuesta del pleno del Ayuntamiento para que las designaciones del comisario, gerente de ciudad y el contralor sean completamente autónomas.

—¿Qué funciones tendrá el gerente de ciudad a diferencia de las de un coordinador de servicios públicos?

—Que no será alguien que está en su puesto por tintes políticos, además de que se le evaluará bajo resultados. Las funciones son las de un director de servicios públicos, pero con un perfil más técnico que político. La gente lo que quiere ver es que sus impuestos se vean reflejados con eficiencia en los servicios: una banqueta en buen estado, su calle iluminada. También estoy proponiendo que la figura no sea removida si cambia el partido político, allí es cuando se pierde la continuidad de los proyectos.

—¿Cuál sería el lugar del gerente de ciudad dentro del organigrama del municipio?

—Se le tendría que dar el peso porque la responsabilidad que tenemos del artículo 115 de la Constitución son los servicios públicos de calidad, que realmente el municipio sea la casa cuidada. Hoy desgraciadamente esa obligación está colapsada.

—¿Cómo resolvería el problema de alumbrado público en el municipio?

—Cambiar las luminarias costaría alrededor de 200 millones de pesos. Lo que propongo es que hoy las luminarias sean inteligentes, no a través de fotocelda, sino de un chip comunicado. No a la concesión. Tenemos la capacidad económica y de personal.

—¿El actual comisario sí tiene el perfil que menciona?

—Sí, pero no lo han dejado trabajar. Hay elementos con muchos años dentro de la Policía de Zapopan, pero como no son amigos de los superiores, no los han subido de grado. Siguen siendo de línea.

—¿Qué otra propuesta fuerte tiene para el municipio?

—Anunciaré al contralor municipal que tendrá la autonomía y los instrumentos para sancionar. Hoy los habitantes no señalan la corrupción porque desconfían, así que no solamente va a haber un empoderamiento al contralor. El ciudadano que compruebe un acto de corrupción, será compensado en sus propios impuestos.

—¿Será una condonación de impuestos o algún estímulo económico?

—Incentivar al ciudadano para que ayude a combatir la corrupción. Si buscamos que la ciudadanía sepa que la corrupción va a ser sancionada estoy seguro que el municipio no solamente va a ser transparente, sino que va a cuidar sus recursos.

—¿Cuánto costaría su plan de digitalización en Zapopan?

—Con el personal que tenemos, pudiéramos lograr hacer muchos software, cambiar red de voz y datos. Con alrededor de 300 a 400 millones de pesos pudiéramos tener un Gobierno digital. Lo hice en el mismo Congreso.

—¿Quién es “Pepe Toño”?

—Tengo 26 años de experiencia en los gobiernos municipal, estatal y federal. Alguien que desde los 14 años conoce Zapopan, cada una de las colonias. Me veo siempre estando presente y trabajando con el ciudadano.

—¿Ya se puede consultar su 3de3?

—En este momento no, estoy por subirlo.