Pega a comercios #UnDíaSinMujeres

Los centros comerciales de la ciudad y las principales cadenas de autoservicio y departamentales lucieron este lunes con poca afluencia de visitantes por el movimiento #UnDíaSinNosotras.

Por ejemplo en el centro comercial Andares varios negocios cerraron, mientras que los que abrieron registraron bajas ventas.

La ausencia del personal femenino se notó principalmente en aquellos negocios dedicados a la venta de ropa, perfumería y joyería.

"Hoy no trabajaron mujeres, ahora nos tocó a los hombres hacer todo, somos 10 personas y ahorita estamos cinco hombres, todos sabemos todo", dijo un empleado de la tienda Bershka.

"Ahorita se ve tranquilo, como también es lunes es normal, no vemos mucha gente a diferencia como otros lunes, pero no hay mucha gente, generalmente vendemos tres a cuatro equipos y ahorita solamente he vendido uno solo", dijo Emilio Rebolledo, de un negocio de celulares.

En esta plaza negocios como StudioF, Dolce Natura, Marisa, Qin Oriental Food, Onix, Chico, Natural Scents, Nike, entre otros cerraron sus puertas este lunes.

En tiendas como Palacio de Hierro y Liverpool, que tradicionalmente están llenas de vendedoras en los pasillos, este día se notó su ausencia ya que eran pocas las que laboraron.

Otras que trabajaron como cualquier otro día fueron las encargadas de limpieza ya que se les veía en los pasillos haciendo sus labores.