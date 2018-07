Patea Uber regulación; Semov inicia “cacería"

De los 26 mil vehículos de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) que operan en la Entidad, como Uber, Easy Taxi y Cabify, apenas mil 600 (6%) están registrados ante la Secretaría de Movilidad (Semov), afirmó el director jurídico de la dependencia, José Luis Quiroz.

Tras el operativo que implementó la Semov en la metrópoli, que también se aplicó para sancionar a los taxistas tradicionales irregulares, un grupo de conductores de Uber se manifestó en la Glorieta Minerva. Algunos afirmaron que no estaban enterados de la medida y otros señalaron que Uber, que tiene al menos 20 mil unidades en Jalisco, les prometió realizar el trámite por ellos.

Quiroz aseguró que el dispositivo es legal y explicó que se busca ofrecer mayor seguridad a los usuarios y mejorar el servicio que brindan estas plataformas.

A través de un comunicado, Uber destacó que Movilidad hace peticiones que no están contempladas en la Ley de Movilidad y Transporte y su reglamento.

“Algunos de los requisitos fuera de la ley son: contar con un mapa físico de la ciudad o ‘Guía Roji’, que tengan una silla para bebés en todo momento y que compartan capturas de pantalla de su perfil y datos personales sensibles, como sus ganancias, todos estos fuera de la Ley actual”, acentuó la empresa.

Uber agregó que debido a la suspensión definitiva otorgada por un juez federal el pasado 8 de junio, puede continuar sus operaciones en el Estado.

Sin embargo, Quiroz indicó que la suspensión sólo toma en cuenta a la compañía y no a los socios conductores. Resaltó que hoy darán a conocer datos sobre los choferes multados.

Requisitos

Los vehículos que operan con Empresas de Redes de Transporte* necesitan:

• Solicitud.

• Factura (modelo de la unidad no mayor a cinco años).

• Documento expedido por la Empresa de Redes de Transporte con el que otorga el servicio.

• Comprobante de domicilio en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

• Póliza de seguro.

• Revista vehicular (en Calle 2).

• Tarjeta de circulación vigente.

• Comprobante de pago de los derechos emitido por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).

*La Semov indicó que las convocatorias se lanzaron el 8 de diciembre de 2016 y el 3 de febrero de 2017.

Protestan por operativo contra vehículos de alquiler irregulares

Luego del operativo que la Secretaría de Movilidad (Semov) implementó en la metrópoli para sancionar a los choferes de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) que desde 2016 debieron registrarse, decenas de conductores de ese tipo de plataformas protestaron contra la medida en la glorieta de la Minerva.

A las 11:30 horas, un contingente de vehículos circuló a baja velocidad por el punto, se detuvo en la zona y entorpeció el tráfico.

Uno de los manifestantes, Roberto Gómez, afirmó que la plataforma Uber le informó a través de un mensaje de correo electrónico que gestionaría el permiso por él, pero no lo hizo. Sin embargo, el inconforme destacó que las autoridades estatales tampoco dieron toda la información necesaria para cumplir con la normatividad.

Alberto Rodríguez comentó que le parece un abuso que el trámite tenga un costo de mil 700 pesos. “Se me hace un gasto súper innecesario. Estoy desconcertado”.

El conductor agregó que esta “cacería”, por la cual podrían pagar una multa que va desde los 12 mil 090 hasta los 16 mil 120 pesos, perjudica a “microempresarios” que como él ya aportan 1.5% de sus viajes a las arcas estatales. “Estoy de acuerdo con el registro, pero no con un costo tan excesivo”.

Fernando Sepúlveda, trabajador del volante, acentuó que algunos de sus compañeros tuvieron problemas durante el proceso de registro. Indicó que por cualquier mínimo “detalle” en el vehículo les anularon la autorización. “¿Cuántas unidades de taxi tienen broncas y están laborando y tienen el mentado holograma? Se encajan con uno”.

De acuerdo con las convocatorias que la Semov lanzó en diciembre de 2016 y febrero de 2017, los operadores tienen que presentar su solicitud, documento expedido por la compañía con la que presta el servicio, póliza de seguro y tarjeta de circulación, entre otros requisitos.

Jornada de caos y sanciones

Enfadados y enojados por la manifestación de los taxis ejecutivos, automovilistas y pasajeros de otros medios de transporte público señalaron que el bloqueo en la Minerva hizo que llegaran tarde, por ejemplo, a sus trabajos y otros destinos. Choferes de taxis tradicionales reportaron que durante la jornada de protesta tuvieron más trabajo en ese sector. Conductores de vehículos particulares se quejaron por una jornada agotadora al volante sin poder avanzar y pidieron a la autoridad intervenir en este tipo de contingencias.

Agentes de Movilidad revisan documentación durante el operativo a los autos de alquiler que usan plataformas tecnológicas. EL INFORMADOR/G. Gallo

Así lucía ayer el tráfico en la Avenida Vallarta debido a la manifestación en la Minerva por choferes de Uber. EL INFORMADOR/G. Gallo

Algunos operadores de taxis que bloquearon la zona de la Minerva cubrieron las placas para evitar sanciones. EL INFORMADOR/G. Gallo

Le quitan el carro y le “bajan” el pasaje

En el cruce de José Guadalupe Zuno y Chapultepec, a las 12:30 horas, las grúas ya habían subido unos ocho autos que trabajan con Empresas de Redes de Transporte (ERT). Sus operadores, parados en la banqueta, recibían multas de los agentes de la dependencia estatal.

“Desde enero tenía listos mis papeles para hacer el registro, pero Uber nos dijo que no era necesario porque ellos nos iban a registrar y nos enviarían un correo para confirmarnos que ya había quedado (listo el trámite), pero a la fecha yo no recibí ningún correo. Ya me quitaron el carro, me bajaron a una pasajera que traía. Obviamente (ella) se molestó”, contó Victoria, una conductora a la que le retuvieron su automóvil por no estar registrada.

Felipe de Jesús, otro de los choferes castigados, confirmó la misma versión en la que la empresa les pidió que hicieran el trámite a partir de que la empresa les confirmara por vía electrónica. Refirió que en los tres años que tiene en el medio nunca había tenido un problema similar. Dijo que espera que la compañía le responda para sacar su coche del corralón y se haga cargo, pues la unidad es el único medio de trabajo con el que cuenta.

“No creo que el registro nos afecte. Si es algo que se tiene que hacer, pues habrá que hacerlo, pero lo que no es justo es que Uber nos haya dicho que no había por qué hacerlo”, se quejó.