Transportistas se resisten a sumarse a ruta-empresa

El secretario general del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco (SATAEJ), Arnoldo Licea, pidió que la actual administración ya no haga cambios en el transporte público de la Entidad, como en el caso de la implementación del modelo ruta-empresa. Lo anterior, porque asevera que el tema de prepago debe analizarse a fondo. Además destacó que el alto costo del combustible y la falta de incremento en la tarifa los deja sin presupuesto para la modernización.



"Lo que deberían de hacer es ya no mover las cosas, han afectado a los usuarios, más del 60 por ciento de los camiones están fuera de norma, hay camiones en talleres, que ya no se pueden reparar porque no hay recursos", indicó Licea.



En ese sentido, el líder transportista anunció que le presentará al gobernador electo, Enrique Alfaro, un documento con 15 acciones para atender la problemática del transporte público en Jalisco. Una de las propuestas principales es crear el Instituto del Transporte manejado por transportistas, con un visor del gobierno y un ciudadano.



"Tenemos un número mayor mil amparos que ha frenado que el gobierno lleve a cabo este tipo de acciones", señaló.



También hablan de fijar una tarifa de pasaje adecuada a los precios del mercado. Arnoldo Licea dijo que actualmente más del 40 por ciento del ingreso se destina para pagar combustible, sin contar lo que cuesta el mantenimiento y las refacciones de cada unidad.



"Nos quieren sancionar porque unidades están fuera de norma, lo cual no se puede solucionar ahorita, no hay recursos, tenemos que ver cómo vamos a quedar con el reestructuración, se mueven 57 rutas que todavía no se sabe a dónde. Tenemos un caos generado por un gobierno que no dialoga", expresó Licea.



Miembros del SATAEJ dijeron que son alrededor de 900 personas las que forman parte del sindicato, sin embargo no quisieron hablar de rutas específicas por temor a sanciones y hostigamiento por parte de la Secretaría de Movilidad (Semov).



EL DATO



Este medio publicó el pasado 7 de julio que la Secretaría de Movilidad daría 60 mil pesos a cada unidad que decida migrar al modelo ruta-empresa. Al respecto, los transportistas consideraron que el recurso no alcanzaba.

LS