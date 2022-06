Durante el transcurso de todo el día se ha vivido tensión en el Parque San Rafael luego de que vecinos obtuvieron una suspensión por parte de un juzgado de distrito que obligaba a las autoridades a frenar las obras que se realizan para el vaso regulador de la zona, sin embargo, desde la madrugada las autoridades siguieron trabajando y retirando árboles.

Incluso el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó que este martes se reiniciaron las obras de construcción del Depósito Pluvial San Rafael y la dependencia aseguró en un comunicado que eran necesarias para mitigar inundaciones en colonias aledañas.

"Sobre todo la impotencia de que se haga todo el procedimiento de manera legal, judicial y se obtienen los resultados, ellos obtienen un amparo y rapidito comienzan hacer todo, y cuando tu les eximes de que tienen que hacer valer la ley y que tienen que parar, nos encontramos con estas situaciones, rompen la ley, la violan a cada instante y que aparte utilizas el cuerpo policiaco para reprimir a los manifestantes, vecinos que vivimos en la zona y quieren imponerse hacerlas por la mala", comentó Gabriela Cervantes Fuentes, presidenta del colectivo por Jardines de la Paz y colonias aledañas.

Cervantes Fuentes, destacó que la principal función del vaso regulador que piensan construir en el Parque no serviría para evitar inundaciones.

"En una llovizna como la última que nos han caído estos días en menos de una hora el tanque del vaso regulador estaría lleno y no serviría para lo que ellos dicen, al contrario se llenaría y se desbordaría el agua", destacó de estudios que se realizaron con el experto Arturo Gleasón.

Rigoberto Álvarez, también vecino señaló la problemática que han tenido, ya que los elementos policiales que resguardan la zona están estrictos con los residentes y les han dicho que si salen de sus domicilios, ya no podrán regresar.

"La verdad fue muy sorpresivo para todos, en la madrugada llegaron cientos de policías, como si fuera un operativo para un capo o un narcotraficante, fue un operativo gigantesco y cerraron accesos por la calle de Medrano y calles aledañas, como 3 de junio, Manuel Portillo y puntos circundantes al Parque San Rafael, nadie podía entrar, ni nadie podía salir, por ejemplo me tocó a mí que iba a trabajar, el policía me dijo que si tenía que salir, ya no podía entrar, que tenían esa orden, y desde de la mañana no hemos tenido respuesta de la autoridad, siguen con las obras", acotó.

JL