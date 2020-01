Paga 18 mil pesos por atención que antes cubría el Seguro Popular

Cuando Julio se quebró el tobillo, él esperaba tener algún respaldo por parte del Seguro Popular, del cual era beneficiario, sin embargo, no fue así.

Hace un mes que sucedió su accidente, al principio, compartió, que sí les hicieron “aunque sea” un descuento de 200 pesos, sin embargo, el hombre de la tercera edad dijo que no ha habido más descuentos después de que desapareció el Seguro.

Por su cirugía de tobillo, exámenes y rehabilitaciones, Julio ha tenido que desembolsar 18 mil pesos, y aunque ésta atención no era una de las 24 con las que había convenio con el Seguro Popular y los servicios médicos municipales de Guadalajara, donde se atiende Julio, sí estaba contemplada dentro del apartado de Urgencias del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes).

Es decir, que el diagnóstico y fractura de tobillo estaban cubiertos por el Seguro Popular previo a su extinción.

“Tengo familiares, que también tenían Seguro Popular y que se atendían y no les cobraron, pero aquí (en la Cruz Verde) cobran todo, hasta por respirar… todo hay que pagar, no me hicieron estudio socioeconómico ni nada, me tuve que endeudar y pedir prestado para poder pagar la atención”, dijo Julio.

También como Julio, María de la Luz Aguilar se mostró preocupada por la extinción del Seguro Popular, pues llevó a su hijo a la Cruz Verde a atenderse tras una fractura de brazo.

“Antes sí lo llegamos a ocupar (el Seguro Popular), y aunque no cubría algunas cosas, nos ayudaban con alguna parte, pero de algo servía, ahorita ya llevamos 10 mil pesos gastados”, dijo.

Como en el caso de Julio, aunque la intervención del hijo de María no era parte del convenio con servicios municipales, ésta sí forma parte del Causes.

La mujer también denunció que por parte de trabajo social de la Cruz Verde de Guadalajara ubicada en la calle Antonio Tello, nunca se les ofreció realizar un estudio socioeconómico para aligerar sus gastos.

El Seguro Popular cesó operaciones el 31 de diciembre del año pasado y en su lugar entró en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sin embargo, este trajo consigo incertidumbre para los sistemas de salud de Jalisco al no contar aún con reglas de operación.

LS