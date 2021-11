Aunque a partir de hoy se vota la consulta sobre el Pacto Fiscal en Jalisco, los tapatíos ignoran tanto la opción para votar, como lo que es.

Como María, quien viene de Zacoalco de Torres, pero no sabía lo que pasaba.

"No me parece bien que hagan esto porque no sabemos ni que es. Nunca vi algún anuncio o información de eso", dijo.

Rodrigo coincidió en que no se brinda la información a los ciudadanos.

"Se usan recursos que ni sabemos. Desconocemos qué es esta consulta o lo que es el pacto", expresó.

Diana, su acompañante, añadió que "ese dinero que gastan en esto lo pueden invertir en mejores cosas en lugar de desperdiciar el dinero en cosas que la gente ni sabe".

No fue la única. Lourdes, proveniente de Ixtlahuacán de los Membrillos, también opinó que el dinero para esta consulta se debe gastar en cosas más útiles, como en el transporte público.

"Deberían mejor meter más camiones a Ixtlahuacán, porque sale el camión muy lleno y deja a mucha gente ahí. Si eso pasa los sábados que vengo al Centro (de Guadalajara) más entre semana. Mejor deberían gastar el dinero en eso, por qué gana uno en votar esto si ni sabemos qué es y van a hacer lo que quieran", expresó.

Además, aunque hay quienes conocen algo del tema, afirmaron que no votarán por falta de interés.

Leticia, por ejemplo, señaló que ha leído del tema, sin embargo, no sabía de las votaciones de hoy.

"Hemos perdido interés en participar y me da igual. Van a hacer lo que ellos quieran y como quieran. Si algún día tuvimos interés en participar y el entusiasmo, pues no resultó lo que (los gobernantes) decían que iba a ser, entonces se pierde interés en participar en la política", dijo.

Agregó que está de más usar dinero en la consulta pues cree que la gente no va a participar y es dinero desperdiciado, pero "se lo gastan aquí o se lo guardan en su bolsillo".

Marcos Moreno, quien compartió que está informado sobre el tema, resaltó que no votaría pues le corresponde al gobernador pelear.

"Más bien es proselitismo porque las instituciones, con el poder que tienen, pueden proceder en lugar de hacer consultas. Estamos en una situación delicada en seguridad y salud y todavía vienen a hacer consultas. Ese dinero debería gastarse en apoyar a quienes no tienen recursos. No estoy de acuerdo en las consultas", resaltó.

La consulta sobre el Pacto Fiscal tiene un costo de 29 millones de pesos y se realizará de la siguiente manera:

27 y 28 de noviembre, Regiones: Alto Sur, Altos Norte, Ciénega y Sureste.

4 y 5 de diciembre, Regiones Sur, Lagunas, Sierra de Amula y Valles.

11 y 12 de diciembre, Regiones Costa Sierra Occidental, Norte y Costa Sur.

18 y 19 de diciembre, Región Centro.

Para consultar la casilla más cercana, se habilitó el portal https://pactofiscal.mx/encuentratucasilla/

