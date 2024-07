Este miércoles el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) sesionó de manera urgente para aprobar la solicitud del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco que ordena la revisión de los paquetes electorales cuyas actas aparecen con 0 votos, con la finalidad de dar certidumbre a la elección por la alcaldía de Guadalajara.



La determinación se dio el sábado pasado luego del ordenamiento de la Sala Guadalajara del Tribunal Federal Electoral de la sesión del domingo 30 de junio, en la que se rechazó la solicitud del partido Movimiento Ciudadano de recontar los votos por la alcaldía de Guadalajara tras la recomendación del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

El Tribunal Federal rechazó tal solicitud “por considerar que no había motivos para el recuento de los paquetes generales de la votación por la presidencia municipal mencionada”, pero aclaró que sí era necesario revisar los 59 paquetes electorales marcados con 0 votos.



Dichos paquetes, había advertido previamente la consejera presidenta del IEPC, Paula Ramírez Höhne, no precisamente se encontraban en 0 “por no contener algún voto”, sino porque no contenían, al momento de la revisión, el acta debida que garantizaba el contenido de los mismos.



Fue entonces que el sábado pasado, 06 de julio, el Tribunal Electoral del Estado acató la determinación de su homólogo federal, y afirmó la disposición para no recontar los paquetes generales de la elección, y que únicamente se procedería a revisarse 59 paquetes electorales cuyas actas no se conocen y no fueron contabilizadas en la elección.



Así, este miércoles el IEPC confirmó que recibió el ordenamiento del tribunal local para que dicha revisión se lleve a cabo mañana jueves a las 12:00 horas en la bodega de la calle Medrano, en Guadalajara, donde se resguardan todos los paquetes de la elección desde los comicios del 02 de junio.



La revisión se llevará a cabo a cargo del Tribunal Local, con la presencia de la consejera presidenta y de la secretaría del Instituto.



“Esta será una responsabilidad del propio Tribunal Electoral, ellos son quienes serán responsables de convocar a los partidos políticos, de acreditarles y garantizar su participación. Esta cuestión quedó totalmente en manos del tribunal, la sentencia solamente nos refiere por lo que hace a dar acceso a la documentación, pero la diligencia en su conjunto, y entre ellas la participación de los partidos está a cargo del tribunal local”, especificó la consejera presidenta del IEPC.



De acuerdo con lo que había denunciado desde la elección el candidato por la alcaldía de Guadalajara por Morena y sus aliados, José María “Chema” Martínez, faltaban por contabilizar alrededor de 50 mil votos “perdidos” que podrían estar en estos paquetes, y que podrían hacer la diferencia de la elección de la alcaldía tapatía, que dio el triunfo virtual a Verónica Delgadillo, candidata por Movimiento Ciudadano. La diferencia entre ambas candidaturas fue de alrededor de 20 mil votos.



Hasta el momento ninguna de las dos candidaturas ha compartido algún posicionamiento al respecto.



NA