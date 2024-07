Arranca proceso para revisar paquetes electorales de Guadalajara marcados en ceros

Aunque estaba proyectado comenzar a las 12:00 horas del mediodía de este jueves, fue hacia las 12:40 que comenzaron los trabajos para revisar los paquetes de la elección por la alcaldía de Guadalajara marcados en ceros.

Como parte del ordenamiento hecho por la Sala Guadalajara del Tribunal Fedrral Electoral, su homólogo local y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) debían proceder a la revisión de 59 paquetes electorales marcados con cero votos tras la elección por la alcaldía de Guadalajara del pasado 02 de junio.

Así este jueves se trasladó la presidencia y la secretaría del IEPC, así como el personal del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco a la bodega de la colonia Medrano en Guadalajara donde se encontraban resguardados los paquetes electorales para proceder a su traslado a las instalaciones del tribunal en la colonia Americana.

“Lo que vamos a hacer es tratar de identificar los paquetes o los bultos donde dicen que se encuentran las actas que estamos buscando para la recomposición del cómputo. A eso es a lo que venimos. Lo que se está ordenando es buscar las actas y hacer la recomposición en el estado judicial, las trasladamos al Tribunal y en el Tribunal vamos a hacer esa recomposición con base en las actas”, explicó el consejero presidente del Tribunal Local, Tomás Vargas.

Indicó, no se trata aún de un recuento sino de una revisión para confirmar que existen las actas debidas, que en caso de haberlas los votos contenidos respondan a lo establecido en ella, y que en caso de no haberlo se proceda a establecer tal información oficialmente.

“Lo que importa es que se cumpla el principio de sentencia como le he venido diciendo. Son 59 paquetes que forman parte de una sentencia interlocutoria. En esos 59 paquetes lo que pasa es que no se tiene el dato de la cantidad de votos, no se cuenta con los paquetes, no se han ubicado los mismos y estamos tratando de reponer el cómputo con las actas. De esas actas hemos rescatado, no tengo el dato exacto, pero alrededor de unas 25 o 30, tratamos de obtenerlas todas y con eso tener el dato de cuál fue la votación que se obtuvo en esas casillas”, añadió el presidente.

Explicó, se utiliza la palabra “encontrar” debido a que su naturaleza dentro del proceso no puede atribuir a garantizar que la documentación está en la bodega sino hasta que pueda verla.

Una vez que se entreguen los paquetes al personal del tribunal estos serán trasladados a las instalaciones de la colonia Americana, donde deberán ser abiertos y revisados en presencia de las y los representantes de los partidos políticos acreditados para la observación.

“Abrimos los empaques y comenzamos a ver qué es lo que contienen, hacemos una lista pormenorizada de lo que hay en esos embultorios, lo asentamos en el acta y procedemos a buscar nuestras actas”, explicó el presidente del Tribunal Local.

Fue hasta las 14:30 horas que se procedió a la salida de los paquetes, para dirigirse entonces a la sede del Tribunal para proceder a su revisión.

