Pablo Lemus, un gobierno de resultados

Pablo Lemus Navarro, alcalde con licencia de Guadalajara, no puede evitar emocionarse cuando habla de la ciudad. La pasión con la que se refiere a la capital de Jalisco revela su amor por el servicio público, por la innovación y el crear mejores entornos sociales.

Tras seis años al frente de Zapopan y poco más de dos en la Perla Tapatía, Pablo Lemus reflexiona las razones por las que Guadalajara es hoy muy diferente a la que era hace 10 años: “A lo largo de la última década, Guadalajara ha buscado consolidarse como una ciudad más justa y equitativa para las personas, en la que poco a poco hemos ido construyendo espacios para fortalecer la vida comunitaria y fortalecer el tejido social en la ciudad”.

Emocionado por el presente, Pablo Lemus agrega que “hoy, Guadalajara está de moda, como nunca antes nuestra ciudad ha tenido una proyección a nivel internacional, convirtiéndola en una de las capitales culturales y creativas más vibrantes del continente americano”.

Cultura, infraestructura y seguridad son parte de los temas que destacan en lo hecho hasta hoy por Pablo Lemus y su equipo, y que permiten ver un futuro brillante para la ciudad y el Estado.

-Desde su trabajo en Zapopan hasta Guadalajara, la infraestructura ha tenido una inversión destacada ¿Cuánto se ha invertido y cómo cerrará la administración?

-En Guadalajara hemos invertido 4 mil millones de pesos en obra pública e infraestructura en los primeros dos años de gobierno (2021-2023), para este 2024 se autorizaron mil 400 millones adicionales, que nos permitirán llegar a la cifra histórica de 5 mil 400 millones, sin generar un sólo peso de deuda.

Mientras que en Zapopan alcanzamos la cifra histórica de 5 mil millones de pesos en infraestructura en seis años de gobierno (2015-2021).

-Se percibe la inversión en calles, ¿Cuánto han invertido y cuánto está pendiente?

-Tan sólo este 2024 invertiremos poco más de mil 400 millones de pesos en infraestructura para la ciudad, buena parte de esta inversión será destinada a la renovación de calles y vialidades en nuestra ciudad.

Es importante señalar que estas obras se realizan con un enfoque incluyente, es decir, pensando ya no sólo en las y los automovilistas, sino en el resto de los actores de la movilidad: ciclistas, peatones y personas con discapacidad.

-¿Y cómo va el Paseo Alcalde y la recuperación del Centro Histórico?

-Paseo Alcalde se ha convertido en el epicentro de la vida cultural y gastronómica en Guadalajara.

Hoy podemos ver cómo sus nuevos restaurantes, cafés y galerías lucen llenos de familias que han vuelto a encontrar en el corazón de la ciudad una opción de esparcimiento.

Además, en esta administración y gracias al apoyo del Gobierno de Jalisco, hemos finalizado la ampliación del Paseo Fray Antonio Alcalde hasta avenida Washington, convirtiéndose en el paseo peatonal más largo de México.

Todo esto ha sido posible gracias a la estrategia de recuperación que implementamos al inicio de esta administración, la cual nos permitió atacar de manera más ordenada los problemas que aquejan al espacio más antiguo y emblemático de nuestra ciudad.

-¿Cuáles son los resultados de trabajar en Guadalajara y Zapopan como ciudades hermanas?

-Guadalajara y Zapopan comparten una franja fronteriza de más de 25 kilómetros, de ahí la necesidad de impulsar un esquema de colaboración y coordinación que nos permitiera eficientar los servicios que prestamos a la ciudadanía en ambos municipios.

Impulsamos el operativo “Sin Fronteras”, que mejora la coordinación en materia de seguridad, además, hemos firmado convenios de colaboración en materia de protección civil, servicios médicos y servicios públicos, así como la creación de una agenda intermunicipal de inversión y competitividad, para promover la inversión privada en ambas ciudades.

-La percepción de inseguridad bajó más de 12 puntos ¿cómo se logró?

-Cuando inició este gobierno, más del 80 por ciento de las y los tapatíos se sentían inseguros, era simplemente inaceptable que esto sucediera en una ciudad como Guadalajara. Ante este escenario, pusimos en marcha una estrategia transversal que nos permitiera reducir la percepción de inseguridad.

Para ello fue necesario, por un lado, fortalecer a nivel operativo a la Comisaría y, por otro lado, impulsar una estrategia de prevención para promover la vida comunitaria en los barrios y colonias de la ciudad y de esta manera fortalecer el tejido social en toda la ciudad, de ahí surgieron proyectos como la red de Colmenas y la renovación del Centro Cultural Santa Cecilia, entre otros.

-¿Cómo se reforzó la Policía y qué programas preventivos?

-Al inicio de esta administración teníamos claro que para reducir los índices y la percepción de inseguridad en la ciudad era necesario construir las condiciones para que nuestras y nuestros policías pudieran ejercer su trabajo de la mejor manera.

Por eso, renovamos el parque vehicular de la Comisaría, adquiriendo 300 nuevas patrullas y 100 nuevos vehículos como motocicletas, bicicletas, Segways y Twizys.

Además, hemos contratado a 500 nuevos elementos y mejorado sus condiciones laborales, haciendo de la Policía de Guadalajara la mejor pagada del país.

-¿Ayudan las Colmenas a mejorar el tejido social?

-Las Colmenas de Guadalajara se han convertido en puntos de encuentro para fortalecer la vida comunitaria de los barrios y colonias que las rodean. Ahí se brindan diversos talleres culturales, artísticos y de oficios, que ofrecen una alternativa para tapatías y tapatíos de todas las edades, en los que se promueve una vida sana y pacífica, alejando, principalmente a nuestras niñas, niños y jóvenes de los vicios y la delincuencia.

-¿Qué mensaje le gustaría enviar a los ciudadanos?

-No me queda más que agradecer a las y los ciudadanos por estos nueve años de trabajo, por su valioso apoyo para construir buenos gobiernos en Guadalajara y Zapopan y, sobre todo, por la confianza depositada en un servidor y en el equipo de gobierno que me ha acompañado a lo largo de estos años. Pronto vendrán mejores cosas para Guadalajara, para Zapopan y para el resto de Jalisco.

Pablo Lemus busca que Guadalajara sea una ciudad con más cultura, infraestructura, deporte, seguridad y vivienda. EL INFORMADOR/Archivo

La cifra

5 mil 400 millones se invertirán en infraestructura en la actual administración tapatía.

PARA SABER

Diez obras para destacar

Con una ciudad en crecimiento y apostando por infraestructura de calidad, Pablo Lemus señala las diez obras que destacaría durante su administración:

Ampliación del Paseo Fray Antonio Alcalde.

Construcción del Parque Lineal Demóstenes.

Rehabilitación de la Plaza Agustín Rivera.

Rehabilitación del entorno conocido como “La Estrella de la Muerte”

Construcción de la avenida Prolongación Acueducto.

Construcción de El Palomar, de Luis Barragán.

Reconstrucción del Arco Norte de La Normal, de Raúl Gómez Tremari.

Restauración del Pájaro de Fuego, de Mathias Goeritz.

Reconstrucción del albergue Villas Miravalle.

Construcción del Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual (CADI) en la colonia Jardines de San Francisco.

Avanza repoblamiento de Guadalajara

La capital del Estado había enfrentado en las últimas décadas la pérdida de habitantes, una situación que en la administración de Pablo Lemus se buscó revertir, con inversión inteligente y proyectos de vivienda protegida.

Lemus Navarro explica que “el proyecto de repoblamiento en Guadalajara está avanzando en dos vertientes. La construcción de vivienda asequible, con dos mil unidades de vivienda en proceso con precios de un millón 800 mil pesos en promedio”.

Pablo Lemus agrega que eso no es todo, pues “además, los cinco proyectos de vivienda protegida impulsada por el Gobierno municipal avanzan, para en pocos meses poder ofrecer 504 espacios de vivienda cerca del Centro de Guadalajara a precios que van de los 500 mil a los 900 mil pesos”.