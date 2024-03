Pablo Lemus se compromete, de llegar a la gubernatura, a reunirse mes a mes con familiares de desaparecidos

Durante un evento celebrado en Lagos de Moreno el pasado viernes, Pablo Lemus Navarro, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, habló sobre el tema de los desaparecidos, tras ver el mensaje de una de las personas que se encontraban en el lugar.

Durante su intervención, Lemus respondió al mensaje de la señora Citlalli Pérez, del “Colectivo Hasta Encontrarles Lagos de Moreno”, quien lleva mucho tiempo buscando a su hermano.

“Cuando subí a este escenario leí una cartulina que está aquí enfrente, que me puso la piel chinita, que de verdad me conmovió”, dijo a los cerca de 5 mil presentes en el evento.

“Quiero leerla para todas y todos ustedes. Esa cartulina dice: ‘te cambio mi voto por mi hermano desaparecido’.

Luego, el candidato de Movimiento Ciudadano aseguró que, de llegar a la gubernatura, mes a mes se dará el tiempo de recibir a familiares de las personas desaparecidas, además de actuar para encontrar a sus seres queridos.

“La principal tragedia, desde mi muy particular punto de vista, que vive este país, es la desaparición forzada y por supuesto que yo en lo personal, no a través de terceras personas, como lo he hecho desde el primer día de mi gobierno, voy a atender personalmente cada mes a todas las familias víctimas de desaparición forzada de Jalisco porque se merecen un trato directo”, expuso Pablo Lemus.

“Para que estas personas, para que estas personas merezcan un trato justo, pero sobre todo para encontrar a sus seres queridos. Me comprometo con ustedes a ello porque estas personas merecen, por supuesto, de un trato personalizado, de un trato amable, de nuestro cariño y de nuestro respeto” y agregó que “cuenten conmigo todas las víctimas, todos los familiares víctimas de desaparición forzada. Voy a estar muy cerquita de ustedes, se los prometo y quiero pedirles un aplauso para todas estas familias por favor”.