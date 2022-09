Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, envió un mensaje de unidad ayer y convocó a un pacto social entre las personalidades de la política, la educación y la sociedad civil.

“¿Quiénes estamos reunidos? Hay personajes de la cultura, del deporte, de la empresa, de la sociedad civil, del activismo. Hay personas con diferentes maneras de pensar; sin embargo, todos aquí perseguimos el mismo fin”, señaló tras rendir su Primer Informe de Gobierno.

En el evento destacaron personalidades como el gobernador de Jalisco; Dante Delgado, dirigente nacional de MC; Raúl Padilla y Ricardo Villanueva, exrector y actual dirigente de la Univeridad de Guadalajara (UdeG), respectivamente, además de autoridades de todos los ámbitos de Gobierno y representantes sociales.

Padilla se dijo dispuesto a sumarse a la propuesta de Lemus. “Lo suscribo totalmente, eso es lo que necesita hoy el Estado”.

Lemus Navarro subrayó que está listo para lo que siga en el 2024, pero insistió en que debe ser con unidad a favor de Guadalajara y Jalisco.

El pasado martes, este medio de comunicación publicó que Lemus acentuó que en su primer año de Gobierno en Guadalajara ha tenido una administración cercana con los tapatíos.

Explicó que privilegia como ejes básicos de su gestión la educación, la cultura, el deporte, el empleo y la atención a la salud.

“Evalúo una administración cercana, que atiende a las y los tapatíos. Hemos tenido momentos complicados, pero la gran diferencia de este Gobierno es que atendemos cercanamente, de forma personal... Estamos en proyectos importantes para un cambio social”, comentó el primer edil.

Lemus resalta modelo para prevenir delitos

El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro rindió su Primer Informe de Gobierno en el que destacó las acciones emprendidas para crear un modelo de prevención del delito. “Es una visión de Gobierno, una visión de ciudad, qué es lo que estamos buscando y hacia dónde vamos. Estoy seguro que si tomamos al ser humano como el eje de todas nuestras decisiones, será el proceso de transformación y de recuperación de la paz”. Explicó que las acciones emprendidas se enfocaron en la prevención del delito con impulso a la educación, la cultura y el deporte.

“No quiere decir que ya estemos donde nosotros nos comprometimos. No puedo echar campanas al vuelo, tengo que comprometerme por seguir mejorando la seguridad para nuestra ciudad en los próximos dos años. Pero no puede ser solamente con base en la policía, por eso hablé del modelo de prevención del delito, de las Colmenas, de las unidades deportivas, esto es fundamental para recuperar el tejido social. Si no avanzamos desde la raíz del problema no vamos a poder mejorar”.

El alcalde destacó la importancia de crear una red de Centros Comunitarios Colmena. Este modelo, que inició en Zapopan durante su gestión, está basado en los Parques Biblioteca de la ciudad de Medellín, Colombia, creados tras la tras la muerte de Pablo Escobar para reconstruir el tejido social y recuperar la paz entre las comunidades más afectadas en esa época.

“La experiencia en Zapopan es que cuando abríamos una Colmena en algún lugar, inmediatamente después los índices delictivos empezaban a bajar”.

Dicha integralidad contempla la rehabilitación de unidades deportivas y el Centro de Atención Integral a la Niñez Tapatía (Lúdica), inaugurado esta semana y que es la sede de la estrategia integral de prevención, atención y seguimiento a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en condición de vulnerabilidad.

El espacio tiene una capacidad de atención para 200 niños, y ofrecen talleres y servicios, acompañamiento escolar y comedor, entre otros.